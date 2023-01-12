https://ria.ru/20230112/su-1844397505.html

ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР

ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 12.01.2023

ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР

Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:30

2023-01-12T14:30

2023-01-12T14:49

специальная военная операция на украине

россия

су-25

безопасность

воздушно-космические силы россии

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, а также три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230111/vertolet-1844019931.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, су-25, безопасность, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины