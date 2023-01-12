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ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/su-1844397505.html
ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР
ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 12.01.2023
ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:30
2023-01-12T14:49
специальная военная операция на украине
россия
су-25
безопасность
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, а также три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия
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россия, су-25, безопасность, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
14:30 12.01.2023 (обновлено: 14:49 12.01.2023)
 
ВС России сбили украинский Су-25 в ДНР

Минобороны: истребитель ВКС России сбил украинский Су-25 в небе над ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, а также три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-25БезопасностьВоздушно-космические силы РоссииДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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