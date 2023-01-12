16:49 12.01.2023 (обновлено: 18:52 12.01.2023)
"Привыкайте": Америке указали на ее место в мире
Foreign Policy: США должны осознать, что они вернулись в мир конкурирующих великих держав
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США необходимо осознать свое нынешнее положение в мире, где вновь соревнуются великие державы, написал обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт.
Автор подчеркнул, что поведение американских властей, переживающих кризис, не соответствует изменившимся обстоятельствам. По его мнению, политики в США ведут себя так, будто управляют однополярным миром, так как большая часть нынешнего правящего класса в Америке начинала карьеру в 90-е годы прошлого века.
"Историки будущего будут спорить, почему именно "однополярный момент" был так краток (Россия пришла в себя, Китай продолжил быстро расти, США растратили триллионы долларов на глупые войны). Однако вам нужно понять, что мы вернулись в мир конкурирующих великих держав и растущих ставок, где ошибки могут иметь действительно серьезные последствия. Чтобы эффективно конкурировать в этом мире, требуется четкое понимание наших интересов, умение расставлять приоритеты и придерживаться их, а также трезвое понимание того, что может и что не может сделать сила США", — заявил Уолт.
Обозреватель уверен, что США придется подстраивать свою политику под изменившиеся условия.
"Мой совет: привыкайте к этому. В зарождающемся многополярном мире другие государства будут преследовать свои собственные интересы — точно так же, как мы преследуем свои, — и у них будет больше свободы действий, чем когда Вашингтон был единственной фигурой в игре. Если мы хотим, чтобы другие поддерживали нас — а мы это делаем, — мы должны понимать их интересы и не ожидать, что они просто подчинятся", — добавил автор.
Владимир Путин, выступая на ПМЭФ прошлым летом, обвинил США и страны Запада в политике грабительского колониализма и заявил о завершении однополярной эпохи. Президент подчеркнул, что сейчас в мире существуют другие центры развития, прежде всего в Китае, с которым России интересно и выгодно сотрудничать.