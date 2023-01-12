https://ria.ru/20230112/ssha-1844446133.html

"Привыкайте": Америке указали на ее место в мире

"Привыкайте": Америке указали на ее место в мире - РИА Новости, 12.01.2023

"Привыкайте": Америке указали на ее место в мире

США необходимо осознать свое нынешнее положение в мире, где вновь соревнуются великие державы, написал обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:49

2023-01-12T16:49

2023-01-12T18:52

в мире

кевин маккарти

сша

америка

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США необходимо осознать свое нынешнее положение в мире, где вновь соревнуются великие державы, написал обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт.Автор подчеркнул, что поведение американских властей, переживающих кризис, не соответствует изменившимся обстоятельствам. По его мнению, политики в США ведут себя так, будто управляют однополярным миром, так как большая часть нынешнего правящего класса в Америке начинала карьеру в 90-е годы прошлого века."Историки будущего будут спорить, почему именно "однополярный момент" был так краток (Россия пришла в себя, Китай продолжил быстро расти, США растратили триллионы долларов на глупые войны). Однако вам нужно понять, что мы вернулись в мир конкурирующих великих держав и растущих ставок, где ошибки могут иметь действительно серьезные последствия. Чтобы эффективно конкурировать в этом мире, требуется четкое понимание наших интересов, умение расставлять приоритеты и придерживаться их, а также трезвое понимание того, что может и что не может сделать сила США", — заявил Уолт.Обозреватель уверен, что США придется подстраивать свою политику под изменившиеся условия.Владимир Путин, выступая на ПМЭФ прошлым летом, обвинил США и страны Запада в политике грабительского колониализма и заявил о завершении однополярной эпохи. Президент подчеркнул, что сейчас в мире существуют другие центры развития, прежде всего в Китае, с которым России интересно и выгодно сотрудничать.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844440959.html

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844301123.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, кевин маккарти, сша, америка, россия