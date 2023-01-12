Рейтинг@Mail.ru
В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/ssha-1844270701.html
В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине
В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине
Продолжение военного конфликта на Украине на протяжении станет угрозой для американского военно-промышленного комплекса, заявил министр ВМС США Карлос дель... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:27
2023-01-12T08:49
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нато
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780398546_0:184:2049:1336_1920x0_80_0_0_16866a7110afc854dad517379cea5b20.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Продолжение военного конфликта на Украине на протяжении станет угрозой для американского военно-промышленного комплекса, заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.Дель Торо призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска продукции ВПК. "Когда это произойдет, станет лучше. Как долго это займет, — зависит от конкретной оружейной системы", — резюмировал он.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230111/vsu-1844204338.html
https://ria.ru/20230112/ssha-1844269168.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780398546_106:0:1923:1363_1920x0_80_0_0_8fefa95e97152de955cbae5f5b9939f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато, военно-морские силы сша
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, НАТО, Военно-морские силы США
01:27 12.01.2023 (обновлено: 08:49 12.01.2023)
 
В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине

Министр ВМС дель Торо: продолжение конфликта на Украине станет угрозой для ВПК США

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon FrymanМиноносец ВМС США
Миноносец ВМС США
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon Fryman
Миноносец ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Продолжение военного конфликта на Украине на протяжении станет угрозой для американского военно-промышленного комплекса, заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.

"Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок", — написал он в Twitter.

Дель Торо призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска продукции ВПК.
"Когда это произойдет, станет лучше. Как долго это займет, — зависит от конкретной оружейной системы", — резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 17:50
В США рассказали, почему Вашингтон пришел в ужас из-за просьбы Зеленского
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
01:00
Конгрессмен пожаловался на трудности с набором рекрутов в армию США
 
В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияНАТОВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала