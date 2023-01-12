https://ria.ru/20230112/ssha-1844270701.html

В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине

В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023

В ВМС США заявили об угрозе для ВПК страны из-за конфликта на Украине

Продолжение военного конфликта на Украине на протяжении станет угрозой для американского военно-промышленного комплекса, заявил министр ВМС США Карлос дель... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T01:27

2023-01-12T01:27

2023-01-12T08:49

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

нато

военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Продолжение военного конфликта на Украине на протяжении станет угрозой для американского военно-промышленного комплекса, заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.Дель Торо призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска продукции ВПК. "Когда это произойдет, станет лучше. Как долго это займет, — зависит от конкретной оружейной системы", — резюмировал он.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230111/vsu-1844204338.html

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украина

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато, военно-морские силы сша