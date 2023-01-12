https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844409943.html

Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии

Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии - РИА Новости, 12.01.2023

Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии

Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:05

2023-01-12T15:05

2023-01-12T15:05

специальная военная операция на украине

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики. "Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на запорожском направлении", - доложили в оперштабе. По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издание "Якутский Zащитник" и сборник стихов якутских авторов. В преддверии Нового года участникам специальной военной операции из Якутии были отправлены посылки с угощениями из родной республики.

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844285608.html

https://ria.ru/20221227/podarki-1841600494.html

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика саха (якутия)