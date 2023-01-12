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Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844409943.html
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии - РИА Новости, 12.01.2023
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии
Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:05
2023-01-12T15:05
специальная военная операция на украине
общество
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики. "Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на запорожском направлении", - доложили в оперштабе. По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издание "Якутский Zащитник" и сборник стихов якутских авторов. В преддверии Нового года участникам специальной военной операции из Якутии были отправлены посылки с угощениями из родной республики.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844285608.html
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общество, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Саха (Якутия)
15:05 12.01.2023
 
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии

Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки, газеты и журналы из Якутии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий во время прохождения подготовки на Запорожском направлении
Военнослужащий во время прохождения подготовки на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий во время прохождения подготовки на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики.
"Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на запорожском направлении", - доложили в оперштабе.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 08:33Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные из Тувы получат подарки в канун национального Нового года
По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издание "Якутский Zащитник" и сборник стихов якутских авторов.
В преддверии Нового года участникам специальной военной операции из Якутии были отправлены посылки с угощениями из родной республики.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 11:50Специальная военная операция на Украине
Жители Крыма передали новогодние подарки бойцам в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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