https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844409943.html
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии - РИА Новости, 12.01.2023
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии
Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:05
2023-01-12T15:05
2023-01-12T15:05
специальная военная операция на украине
общество
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики. "Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на запорожском направлении", - доложили в оперштабе. По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издание "Якутский Zащитник" и сборник стихов якутских авторов. В преддверии Нового года участникам специальной военной операции из Якутии были отправлены посылки с угощениями из родной республики.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844285608.html
https://ria.ru/20221227/podarki-1841600494.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Саха (Якутия)
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки, газеты и журналы из Якутии
ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Снаряжение, посылки, газеты и журналы из Якутии доставлены участникам спецоперации на запорожском направлении, сообщил оперативный штаб республики.
"Очередная партия груза для дооснащения военнослужащих из Якутии доставлена в зону проведения специальной военной операции на запорожском направлении", - доложили в оперштабе.
По словам представителя Донецкого опорного пункта республики, вместе со снаряжением доставлены продуктовые наборы, республиканские издания, в том числе новое специализированное печатное издание "Якутский Zащитник" и сборник стихов якутских авторов.
В преддверии Нового года участникам специальной военной операции из Якутии были отправлены посылки с угощениями из родной республики.