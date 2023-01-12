https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844400716.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении наносились удары по украинским войскам, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп, Киев потерял более 30 военных, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:37
2023-01-12T14:37
2023-01-12T15:31
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На Купянском направлении наносились удары по украинским войскам, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп, Киев потерял более 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника, отметили в МО."Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
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Минобороны об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ
На Купянском направлении наносились удары по украинским войскам, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп, Киев потерял более 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
2023-01-12T14:37
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PT3M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
14:37 12.01.2023 (обновлено: 15:31 12.01.2023)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении уничтожено пять ДРГ и более 30 украинских военных