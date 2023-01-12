https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844400716.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.01.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении наносились удары по украинским войскам, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп, Киев потерял более 30 военных, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:37

2023-01-12T14:37

2023-01-12T15:31

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На Купянском направлении наносились удары по украинским войскам, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп, Киев потерял более 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника, отметили в МО."Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

харьковская область

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Минобороны об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ На Купянском направлении наносились удары по украинским войскам, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп, Киев потерял более 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ. 2023-01-12T14:37 true PT3M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область