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Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844398910.html
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:33
2023-01-12T14:34
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
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россия, безопасность, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
14:33 12.01.2023 (обновлено: 14:34 12.01.2023)
 
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

Минобороны: российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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