https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844398910.html
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:33
2023-01-12T14:33
2023-01-12T14:34
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
https://ria.ru/20230112/grad-1844399255.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
14:33 12.01.2023 (обновлено: 14:34 12.01.2023)
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов
Минобороны: российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов в Запорожье