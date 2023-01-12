https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844398910.html

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов

Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:33

2023-01-12T14:33

2023-01-12T14:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.

https://ria.ru/20230112/grad-1844399255.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины