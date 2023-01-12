https://ria.ru/20230112/sol-1844272788.html

Пригожин передал украинскую соль бойцам "Вагнера" в Соледаре

Пригожин передал украинскую соль бойцам "Вагнера" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

Пригожин передал украинскую соль бойцам "Вагнера" в Соледаре

Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара в ДНР и в шутку передал им украинскую... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:25

2023-01-12T02:25

2023-01-12T02:37

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

артемовск

северск

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара в ДНР и в шутку передал им украинскую соль, чтобы они оставили ее в городе после его полного освобождения."Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее", - обратился бизнесмен к бойцу "Вагнера" в видео, которое попало в распоряжение РИА Новости и опубликовано в Telegram-канале агентства.Полное освобождениеПригожин в среду подтвердил полное освобождение Соледара. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, из города выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.В Минобороны ранее в тот же день сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Врио главы ДНР Денис Пушилин на фоне последних военных успехов заявил о переломном моменте в освобождении всей территории республики.По словам Пушилина, линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска."Значительная победа"Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.За оба города идут ожесточенные бои.На успехи российских военных в районе Соледара обратили внимание западные СМИ. Хотя некоторые издания и назвали взятие города "первой значительной российской победой" за последние месяцы, они попытались поставить под сомнение достоверности этой информации.Как отмечает New York Times, взятие Соледара позволит России разместить артиллерию на новых позициях и усилить давление на украинские линии снабжения, ведущие к крупному логистическому узлу Артемовску и городу Северск.Wall Street Journal также признает, что взятие Соледара позволит российским военным перерезать украинские линии снабжения в районе Артемовска и продолжить наступление на город, контроль над которым будет иметь как стратегическое, так и символическое значение.

https://ria.ru/20230111/propavshie-1844261785.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html

соледар

артемовск

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пригожин: "Чтобы разговоров не было в Америке, что мы за соль боремся" Пригожин оставил в Соледаре соль: "Чтобы Америка не подумала, что мы за нее боремся" 2023-01-12T02:25 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

евгений пригожин, денис пушилин, соледар, артемовск, северск, воздушно-десантные войска россии