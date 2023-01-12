https://ria.ru/20230112/sobyanin-1844373098.html
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе
В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:05
2023-01-12T13:05
2023-01-12T13:06
политика
владимир путин
сергей собянин
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию. "Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента встреча со столичным градоначальником в январе.
https://ria.ru/20221027/moskva-1827335504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, сергей собянин, россия, москва, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия, Москва, Дмитрий Песков
13:05 12.01.2023 (обновлено: 13:06 12.01.2023)
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе
Песков пообещал своевременно сообщить, если встреча Путина и Собянина в январе состоится