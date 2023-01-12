https://ria.ru/20230112/sobyanin-1844373098.html

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе - РИА Новости, 12.01.2023

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе

В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:05

2023-01-12T13:05

2023-01-12T13:06

политика

владимир путин

сергей собянин

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию. "Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента встреча со столичным градоначальником в январе.

https://ria.ru/20221027/moskva-1827335504.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, сергей собянин, россия, москва, дмитрий песков