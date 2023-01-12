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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе - РИА Новости, 12.01.2023
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе
В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:05
2023-01-12T13:06
политика
владимир путин
сергей собянин
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию. "Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента встреча со столичным градоначальником в январе.
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политика, владимир путин, сергей собянин, россия, москва, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия, Москва, Дмитрий Песков
13:05 12.01.2023 (обновлено: 13:06 12.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Собяниным в январе

Песков пообещал своевременно сообщить, если встреча Путина и Собянина в январе состоится

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заявили, что своевременно дадут соответствующую информацию.
"Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента встреча со столичным градоначальником в январе.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 19:20
Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы
 
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