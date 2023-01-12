https://ria.ru/20230112/selkhoz-1844487660.html

Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО

Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО - РИА Новости, 12.01.2023

Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО

Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:25

2023-01-12T19:25

2023-01-12T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие животноводства, производство молока и поддержку других направлений. Такой информацией поделился курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".Самые масштабные затраты коснутся развития племенного животноводства и производства молока. Также большой объем средств пойдет на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)