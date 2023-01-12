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Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО - РИА Новости, 12.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230112/selkhoz-1844487660.html
Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО
Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО - РИА Новости, 12.01.2023
Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО
Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:25
2023-01-12T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие животноводства, производство молока и поддержку других направлений. Такой информацией поделился курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".Самые масштабные затраты коснутся развития племенного животноводства и производства молока. Также большой объем средств пойдет на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:25 12.01.2023
 

Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваКоровы на молочной ферме
Коровы на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие животноводства, производство молока и поддержку других направлений. Такой информацией поделился курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".
"За счет федеральных средств будет выделено 1,3 миллиарда рублей, из областного бюджета – 3,8 миллиарда рублей", – рассказал Филимонов.
Самые масштабные затраты коснутся развития племенного животноводства и производства молока. Также большой объем средств пойдет на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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