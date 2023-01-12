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Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО
Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО - РИА Новости, 12.01.2023
Минсельхозпрод выделит 5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в МО
Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:25
2023-01-12T19:25
2023-01-12T19:25
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие аграрной промышленности в 2023 году. Средства пойдут на развитие животноводства, производство молока и поддержку других направлений. Такой информацией поделился курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".Самые масштабные затраты коснутся развития племенного животноводства и производства молока. Также большой объем средств пойдет на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.
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