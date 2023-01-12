https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

СМИ: Германия разозлила Украину решением по России

СМИ: Германия разозлила Украину решением по России - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: Германия разозлила Украину решением по России

Крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, подчеркнув, что конфликты... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:10

2023-01-12T09:10

2023-01-12T09:23

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украина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, подчеркнув, что конфликты заканчиваются за столом переговоров. Об этом говорится в принятой ежегодной программе, которую цитирует газета Die Welt.Документ, названный "Международная политика социал-демократов на рубеже времен" вызвал большой интерес, так как в нем представители партии утверждают, что в "небольших частичных областях" можно достичь успеха в переговорах с Москвой, например, в обмене пленными или экспорте зерна через Черное море.При этом, несмотря на более ранние заявления, СДПГ вновь выступила за то, чтобы учитывать Россию в мировой концепции безопасности, так как она по-прежнему будет оставаться страной со значительной территорией, населением и военной мощью на европейском континенте.На Украине такой подход раскритиковали. Заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник в ответ на публикацию программы заявил, что Германии "лучше знать", что конфликты чаще решаются на поле боя.Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230112/leopard-1844278615.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, украина, германия