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СМИ: Германия разозлила Украину решением по России - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ: Германия разозлила Украину решением по России
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России
Крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, подчеркнув, что конфликты... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:10
2023-01-12T09:23
в мире
владимир путин
россия
украина
германия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, подчеркнув, что конфликты заканчиваются за столом переговоров. Об этом говорится в принятой ежегодной программе, которую цитирует газета Die Welt.Документ, названный "Международная политика социал-демократов на рубеже времен" вызвал большой интерес, так как в нем представители партии утверждают, что в "небольших частичных областях" можно достичь успеха в переговорах с Москвой, например, в обмене пленными или экспорте зерна через Черное море.При этом, несмотря на более ранние заявления, СДПГ вновь выступила за то, чтобы учитывать Россию в мировой концепции безопасности, так как она по-прежнему будет оставаться страной со значительной территорией, населением и военной мощью на европейском континенте.На Украине такой подход раскритиковали. Заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник в ответ на публикацию программы заявил, что Германии "лучше знать", что конфликты чаще решаются на поле боя.Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, германия
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Германия
09:10 12.01.2023 (обновлено: 09:23 12.01.2023)
 
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России

Die Welt: немецкая правящая партия СДПГ выступила за переговоры с Россией и разозлила Киев

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, подчеркнув, что конфликты заканчиваются за столом переговоров. Об этом говорится в принятой ежегодной программе, которую цитирует газета Die Welt.
Документ, названный "Международная политика социал-демократов на рубеже времен" вызвал большой интерес, так как в нем представители партии утверждают, что в "небольших частичных областях" можно достичь успеха в переговорах с Москвой, например, в обмене пленными или экспорте зерна через Черное море.
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При этом, несмотря на более ранние заявления, СДПГ вновь выступила за то, чтобы учитывать Россию в мировой концепции безопасности, так как она по-прежнему будет оставаться страной со значительной территорией, населением и военной мощью на европейском континенте.
"Это будет иметь значение в долгосрочной перспективе для формирования архитектуры европейской безопасности", — подчеркивается в программе.
На Украине такой подход раскритиковали. Заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник в ответ на публикацию программы заявил, что Германии "лучше знать", что конфликты чаще решаются на поле боя.
Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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