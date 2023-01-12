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В Британии связали ЧП с самолетами советской сборки в России с санкциями - РИА Новости, 12.01.2023
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В Британии связали ЧП с самолетами советской сборки в России с санкциями
В Британии связали ЧП с самолетами советской сборки в России с санкциями - РИА Новости, 12.01.2023
В Британии связали ЧП с самолетами советской сборки в России с санкциями
Ведущий британский таблоид Daily Mail связал недавние авиапроисшествия с советскими самолетами семейства "Ан" в России с санкциями со стороны Запада РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:17
2023-01-12T01:17
ан-26
ан-2
евросоюз
сша
россия
санкции
авиация
великобритания
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ведущий британский таблоид Daily Mail связал недавние авиапроисшествия с советскими самолетами семейства "Ан" в России с санкциями со стороны ЗападаКак утверждается в публикации, жесткая посадка Ан-2 в Ненецком автономном округе, которая, по предварительной версии, произошла из-за непрогнозируемого сильного обледенения, и разгерметизация Ан-26, направлявшегося из якутского села Маган в Магадан, вызваны тем обстоятельством, что Запад лишил российских авиаперевозчиков возможности закупать детали самолетов.Таблоид также упоминает приостановку полетов авиакомпании "Якутия" в арктический поселок Тикси из-за нехватки кондиционного авиатоплива, также ссылаясь на влияние санкций.Ан-2 – легкий многоцелевой самолет, производившийся в СССР и Польше. Ан-26-100 – пассажирская модификация военно-транспортного самолета Ан-26, также разработанного в СССР.В 2022 году западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но Россия сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники.
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ан-26, ан-2, евросоюз, сша, россия, санкции, авиация, великобритания
Ан-26, Ан-2, Евросоюз, США, Россия, Санкции, Авиация, Великобритания
01:17 12.01.2023
 
В Британии связали ЧП с самолетами советской сборки в России с санкциями

Британская Daily Mail связала ЧП с самолетами Ан-2 и Ан-26 в России с западными санкциям

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ведущий британский таблоид Daily Mail связал недавние авиапроисшествия с советскими самолетами семейства "Ан" в России с санкциями со стороны Запада
Как утверждается в публикации, жесткая посадка Ан-2 в Ненецком автономном округе, которая, по предварительной версии, произошла из-за непрогнозируемого сильного обледенения, и разгерметизация Ан-26, направлявшегося из якутского села Маган в Магадан, вызваны тем обстоятельством, что Запад лишил российских авиаперевозчиков возможности закупать детали самолетов.
Таблоид также упоминает приостановку полетов авиакомпании "Якутия" в арктический поселок Тикси из-за нехватки кондиционного авиатоплива, также ссылаясь на влияние санкций.
Ан-2 – легкий многоцелевой самолет, производившийся в СССР и Польше. Ан-26-100 – пассажирская модификация военно-транспортного самолета Ан-26, также разработанного в СССР.
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В 2022 году западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что недружественные страны хотели "приземлить" российский авиафлот и пошли на грубейшее нарушение договоров, но Россия сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники.
 
Ан-26Ан-2ЕвросоюзСШАРоссияСанкцииАвиацияВеликобритания
 
 
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