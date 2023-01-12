https://ria.ru/20230112/remont-1844342969.html
В Липецкой области на ремонт дорог направили более 3 млрд рублей
В Липецкой области на ремонт дорог направили более 3 млрд рублей - РИА Новости, 12.01.2023
В Липецкой области на ремонт дорог направили более 3 млрд рублей
Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Липецкой области отремонтировали 45 участков региональных дорогах на общую сумму более трех... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:13
2023-01-12T12:13
2023-01-12T12:13
липецкая область
игорь артамонов
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Липецкой области отремонтировали 45 участков региональных дорогах на общую сумму более трех миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в первую очередь ремонту подлежали дороги, ведущие к важным социальным объектам – школам, учреждениям медицины и культурным объектам.Например, на автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань отремонтирован участок протяженностью 20 километров, проходящий через село Никольское. Дорога стала комфортнее и для жителей села, и для сотен посетителей одноименного спортивно-туристического комплекса, расположенного там. В поселке совхоза "Агроном" отремонтировали участок дороги, ведущий к школе, где учатся 350 детей из шести окрестных поселков. Также, по словам Артамонова, ровной сделали дорогу и для школьников села Знаменское, через которое проходит трасса Лев Толстой – Данков. На трассе Чаплыгин – Лев Толстой приведен в нормативное состояние участок, ведущий к недавно построенному офису врача общей практики в селе Кривополянье."Доступность социальных объектов в селах нашей области не должна быть проблемой для жителей. Если мы стараемся сделать жизнь на периферии более комфортной, то начинать нужно именно с обустройства дорог к школам, больницам, магазинам", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230111/dopsredstva-1844092376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, автомобильные дороги
Липецкая область, Игорь Артамонов, Автомобильные дороги
ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Липецкой области отремонтировали 45 участков региональных дорогах на общую сумму более трех миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в первую очередь ремонту подлежали дороги, ведущие к важным социальным объектам – школам, учреждениям медицины и культурным объектам.
Например, на автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань отремонтирован участок протяженностью 20 километров, проходящий через село Никольское. Дорога стала комфортнее и для жителей села, и для сотен посетителей одноименного спортивно-туристического комплекса, расположенного там.
В поселке совхоза "Агроном" отремонтировали участок дороги, ведущий к школе, где учатся 350 детей из шести окрестных поселков. Также, по словам Артамонова, ровной сделали дорогу и для школьников села Знаменское, через которое проходит трасса Лев Толстой – Данков. На трассе Чаплыгин – Лев Толстой приведен в нормативное состояние участок, ведущий к недавно построенному офису врача общей практики в селе Кривополянье.
"Доступность социальных объектов в селах нашей области не должна быть проблемой для жителей. Если мы стараемся сделать жизнь на периферии более комфортной, то начинать нужно именно с обустройства дорог к школам, больницам, магазинам", - сказал Артамонов.