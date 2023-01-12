https://ria.ru/20230112/remont-1844342969.html

В Липецкой области на ремонт дорог направили более 3 млрд рублей

В Липецкой области на ремонт дорог направили более 3 млрд рублей - РИА Новости, 12.01.2023

В Липецкой области на ремонт дорог направили более 3 млрд рублей

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Липецкой области отремонтировали 45 участков региональных дорогах на общую сумму более трех... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:13

2023-01-12T12:13

2023-01-12T12:13

липецкая область

игорь артамонов

автомобильные дороги

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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Липецкой области отремонтировали 45 участков региональных дорогах на общую сумму более трех миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в первую очередь ремонту подлежали дороги, ведущие к важным социальным объектам – школам, учреждениям медицины и культурным объектам.Например, на автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань отремонтирован участок протяженностью 20 километров, проходящий через село Никольское. Дорога стала комфортнее и для жителей села, и для сотен посетителей одноименного спортивно-туристического комплекса, расположенного там. В поселке совхоза "Агроном" отремонтировали участок дороги, ведущий к школе, где учатся 350 детей из шести окрестных поселков. Также, по словам Артамонова, ровной сделали дорогу и для школьников села Знаменское, через которое проходит трасса Лев Толстой – Данков. На трассе Чаплыгин – Лев Толстой приведен в нормативное состояние участок, ведущий к недавно построенному офису врача общей практики в селе Кривополянье."Доступность социальных объектов в селах нашей области не должна быть проблемой для жителей. Если мы стараемся сделать жизнь на периферии более комфортной, то начинать нужно именно с обустройства дорог к школам, больницам, магазинам", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230111/dopsredstva-1844092376.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, автомобильные дороги