https://ria.ru/20230112/puteshestviya-1843955827.html
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма - РИА Новости, 12.01.2023
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма
Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:37
2023-01-12T01:37
2023-01-12T01:37
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803650368_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_354d7fad2738ab1cb1cbdc065ee02acb.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me."Если до пандемии авторские туры по России не рассматривались путешественниками, то сейчас мы отмечаем рост интереса к таким программам. Туристы рассматривают новые направления, например, Якутию", — рассказывает сооснователь компании Ольга Бортникова.Также россияне активно изучали Адыгею, Калмыкию, Башкирию, Сахалин. Эти направления Бортникова называет "дебютантами авторского туризма". Высокий спрос был отмечен и на путешествия в Карелию и на Камчатку.Но самым популярным регионом, по ее словам, с 2020 года остается Дагестан: почти половина туров (49,2 процента) пришлась в 2022-м именно на него."Драйвером роста сегмента стало в том числе и не очень большое по сравнению с традиционными направлениями туризма увеличение стоимости туров в сопоставлении с ценами 2021 года", — добавляет Ольга.По большинству маршрутов они остались на том же уровне, исключение — плато Плуторана: по данным Youtravel.me, поездка туда подорожала почти на 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843632880.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803650368_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_b6d9f8fe5f4847f862c5bde4c8b8a88d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма
Youtravel.me назвали регионы, в которые россияне чаще всего покупали авторские туры
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me.
"Если до пандемии авторские туры по России
не рассматривались путешественниками, то сейчас мы отмечаем рост интереса к таким программам. Туристы рассматривают новые направления, например, Якутию", — рассказывает сооснователь компании Ольга Бортникова.
Также россияне активно изучали Адыгею, Калмыкию, Башкирию, Сахалин
. Эти направления Бортникова называет "дебютантами авторского туризма". Высокий спрос был отмечен и на путешествия в Карелию и на Камчатку.
Но самым популярным регионом, по ее словам, с 2020 года остается Дагестан: почти половина туров (49,2 процента) пришлась в 2022-м именно на него.
"Драйвером роста сегмента стало в том числе и не очень большое по сравнению с традиционными направлениями туризма увеличение стоимости туров в сопоставлении с ценами 2021 года", — добавляет Ольга.
По большинству маршрутов они остались на том же уровне, исключение — плато Плуторана: по данным Youtravel.me, поездка туда подорожала почти на 100 тысяч рублей.