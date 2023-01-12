https://ria.ru/20230112/puteshestviya-1843955827.html

Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма

Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма - РИА Новости, 12.01.2023

Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма

Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T01:37

2023-01-12T01:37

2023-01-12T01:37

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me."Если до пандемии авторские туры по России не рассматривались путешественниками, то сейчас мы отмечаем рост интереса к таким программам. Туристы рассматривают новые направления, например, Якутию", — рассказывает сооснователь компании Ольга Бортникова.Также россияне активно изучали Адыгею, Калмыкию, Башкирию, Сахалин. Эти направления Бортникова называет "дебютантами авторского туризма". Высокий спрос был отмечен и на путешествия в Карелию и на Камчатку.Но самым популярным регионом, по ее словам, с 2020 года остается Дагестан: почти половина туров (49,2 процента) пришлась в 2022-м именно на него."Драйвером роста сегмента стало в том числе и не очень большое по сравнению с традиционными направлениями туризма увеличение стоимости туров в сопоставлении с ценами 2021 года", — добавляет Ольга.По большинству маршрутов они остались на том же уровне, исключение — плато Плуторана: по данным Youtravel.me, поездка туда подорожала почти на 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843632880.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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