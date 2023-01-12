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Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/puteshestviya-1843955827.html
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма - РИА Новости, 12.01.2023
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма
Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:37
2023-01-12T01:37
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me."Если до пандемии авторские туры по России не рассматривались путешественниками, то сейчас мы отмечаем рост интереса к таким программам. Туристы рассматривают новые направления, например, Якутию", — рассказывает сооснователь компании Ольга Бортникова.Также россияне активно изучали Адыгею, Калмыкию, Башкирию, Сахалин. Эти направления Бортникова называет "дебютантами авторского туризма". Высокий спрос был отмечен и на путешествия в Карелию и на Камчатку.Но самым популярным регионом, по ее словам, с 2020 года остается Дагестан: почти половина туров (49,2 процента) пришлась в 2022-м именно на него."Драйвером роста сегмента стало в том числе и не очень большое по сравнению с традиционными направлениями туризма увеличение стоимости туров в сопоставлении с ценами 2021 года", — добавляет Ольга.По большинству маршрутов они остались на том же уровне, исключение — плато Плуторана: по данным Youtravel.me, поездка туда подорожала почти на 100 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы
01:37 12.01.2023
 
Эксперты назвали самые популярные направления для авторского туризма

Youtravel.me назвали регионы, в которые россияне чаще всего покупали авторские туры

© РИА Новости / Ольга РаспоповаМыс Евстафия
Мыс Евстафия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в 2022 году, сообщает пресс-служба Youtravel.me.
"Если до пандемии авторские туры по России не рассматривались путешественниками, то сейчас мы отмечаем рост интереса к таким программам. Туристы рассматривают новые направления, например, Якутию", — рассказывает сооснователь компании Ольга Бортникова.
Также россияне активно изучали Адыгею, Калмыкию, Башкирию, Сахалин. Эти направления Бортникова называет "дебютантами авторского туризма". Высокий спрос был отмечен и на путешествия в Карелию и на Камчатку.
Но самым популярным регионом, по ее словам, с 2020 года остается Дагестан: почти половина туров (49,2 процента) пришлась в 2022-м именно на него.
"Драйвером роста сегмента стало в том числе и не очень большое по сравнению с традиционными направлениями туризма увеличение стоимости туров в сопоставлении с ценами 2021 года", — добавляет Ольга.
По большинству маршрутов они остались на том же уровне, исключение — плато Плуторана: по данным Youtravel.me, поездка туда подорожала почти на 100 тысяч рублей.
Российские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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