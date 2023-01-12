https://ria.ru/20230112/prokurory-1844351724.html

Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году

Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году - РИА Новости, 12.01.2023

Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году

Российские прокуроры в минувшем году помогли защитить права "миллионов людей" и привлечь к ответственности почти 600 тысяч нарушителей, сообщил генеральный... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:26

2023-01-12T12:26

2023-01-12T12:27

общество

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Российские прокуроры в минувшем году помогли защитить права "миллионов людей" и привлечь к ответственности почти 600 тысяч нарушителей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Используя весь потенциал средств реагирования, нам удалось защитить интересы миллионов людей, почти 600 тысяч нарушителей закона привлечены к различным видам ответственности", - сказал Краснов, выступая на торжественном заседании, посвященном 301-летию образования ведомства. По словам Краснова, данные показатели демонстрируют "высокий уровень доверия" к прокурорам со стороны населения. Только в 2022 году в ведомственные органы поступило более 5 миллионов обращений.

https://ria.ru/20221129/prokuror-1835053644.html

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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф