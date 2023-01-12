https://ria.ru/20230112/prokurory-1844351724.html
Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году
Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году - РИА Новости, 12.01.2023
Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году
Российские прокуроры в минувшем году помогли защитить права "миллионов людей" и привлечь к ответственности почти 600 тысяч нарушителей, сообщил генеральный... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:26
2023-01-12T12:26
2023-01-12T12:27
общество
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Российские прокуроры в минувшем году помогли защитить права "миллионов людей" и привлечь к ответственности почти 600 тысяч нарушителей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Используя весь потенциал средств реагирования, нам удалось защитить интересы миллионов людей, почти 600 тысяч нарушителей закона привлечены к различным видам ответственности", - сказал Краснов, выступая на торжественном заседании, посвященном 301-летию образования ведомства. По словам Краснова, данные показатели демонстрируют "высокий уровень доверия" к прокурорам со стороны населения. Только в 2022 году в ведомственные органы поступило более 5 миллионов обращений.
https://ria.ru/20221129/prokuror-1835053644.html
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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф
Общество, Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ
12:26 12.01.2023 (обновлено: 12:27 12.01.2023)
Краснов рассказал об итогах работы российских прокуроров в 2022 году
Краснов: прокуроры привлекли к ответственности почти 600 тысяч нарушителей в 2022 году
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Российские прокуроры в минувшем году помогли защитить права "миллионов людей" и привлечь к ответственности почти 600 тысяч нарушителей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Используя весь потенциал средств реагирования, нам удалось защитить интересы миллионов людей, почти 600 тысяч нарушителей закона привлечены к различным видам ответственности", - сказал Краснов, выступая на торжественном заседании, посвященном 301-летию образования ведомства.
По словам Краснова, данные показатели демонстрируют "высокий уровень доверия" к прокурорам со стороны населения. Только в 2022 году в ведомственные органы поступило более 5 миллионов обращений.