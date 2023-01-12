https://ria.ru/20230112/poteri-1844398216.html
Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.01.2023
Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:32
2023-01-12T14:32
2023-01-12T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское в ЛНР и Серебрянка и Григоровка в ДНР за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:32 12.01.2023 (обновлено: 14:38 12.01.2023)
Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более ста человек на Краснолиманском направлении