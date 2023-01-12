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Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.01.2023

Минобороны рассказало об украинских потерях на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:32

2023-01-12T14:32

2023-01-12T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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луганская народная республика

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское в ЛНР и Серебрянка и Григоровка в ДНР за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, россия, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика