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Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/postavki-1844326452.html
Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине
Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:30
2023-01-12T11:30
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
россия
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Кроме того, на встрече с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом российский омбудсмен озвучила просьбу прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. В администрации Эрдогана назвали сообщения о кассетных боеприпасах Киеву дезинформацией. "Важно ставить вопрос о том, чтобы не поступали дополнительные вооружения и ракеты максимальной дальности, которые бы приводили к очередному ветку эскалации и массовому нарушению прав человека на жизнь, здоровье и перспективу мирного урегулирования", - отметила Москалькова и добавила, что публичная реакция турецкой стороны "разъяснила ситуацию".
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татьяна москалькова, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Россия
11:30 12.01.2023
 
Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине

Омбудсмен Москалькова: новые поставки вооружения Киеву могут привести к эскалации

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации.
Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Кроме того, на встрече с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом российский омбудсмен озвучила просьбу прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. В администрации Эрдогана назвали сообщения о кассетных боеприпасах Киеву дезинформацией.
"Важно ставить вопрос о том, чтобы не поступали дополнительные вооружения и ракеты максимальной дальности, которые бы приводили к очередному ветку эскалации и массовому нарушению прав человека на жизнь, здоровье и перспективу мирного урегулирования", - отметила Москалькова и добавила, что публичная реакция турецкой стороны "разъяснила ситуацию".
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