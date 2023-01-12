https://ria.ru/20230112/postavki-1844326452.html

Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине

Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:30

2023-01-12T11:30

2023-01-12T11:30

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

украина

россия

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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Кроме того, на встрече с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом российский омбудсмен озвучила просьбу прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. В администрации Эрдогана назвали сообщения о кассетных боеприпасах Киеву дезинформацией. "Важно ставить вопрос о том, чтобы не поступали дополнительные вооружения и ракеты максимальной дальности, которые бы приводили к очередному ветку эскалации и массовому нарушению прав человека на жизнь, здоровье и перспективу мирного урегулирования", - отметила Москалькова и добавила, что публичная реакция турецкой стороны "разъяснила ситуацию".

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, украина, россия