Москалькова призвала прекратить поставки дополнительного вооружения Украине
Омбудсмен Москалькова: новые поставки вооружения Киеву могут привести к эскалации
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации.
Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Кроме того, на встрече с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом российский омбудсмен озвучила просьбу прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. В администрации Эрдогана назвали сообщения о кассетных боеприпасах Киеву дезинформацией.
"Важно ставить вопрос о том, чтобы не поступали дополнительные вооружения и ракеты максимальной дальности, которые бы приводили к очередному ветку эскалации и массовому нарушению прав человека на жизнь, здоровье и перспективу мирного урегулирования", - отметила Москалькова и добавила, что публичная реакция турецкой стороны "разъяснила ситуацию".