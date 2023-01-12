https://ria.ru/20230112/poshliny-1844491549.html
Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины
Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 12.01.2023
Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины
Польша будет довиваться, чтобы Европейский союз вернул таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, заявил... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:48
2023-01-12T19:48
2023-01-12T19:48
украина
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польша будет довиваться, чтобы Европейский союз вернул таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, заявил замминистра сельского хозяйства республики Януш Ковальский, выступая в парламенте. По его словам, данный вопрос Польша поднимет 30 января во время заседания Совета министров по сельскому хозяйству Евросоюза. Ковальский проинформировал депутатов, что с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины составил 1,4 миллиона тонн. За это же время польский экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. "Это говорит о том, что большая часть кукурузы с Украины в дальнейшем экспортируется, но проблема есть", - сказал чиновник. "Я буду убеждать все польское правительство… защитить интересы польских фермеров и потребовать от ЕС, например, финансирования складской инфраструктуры или компенсации фермерам, которые по геополитическим причинам несут убытки", - добавил он. Ковальский подчеркнул, что Польша не может самостоятельно вводить пошлины, а защитный инструмент типа залога также не может быть введен, поскольку его не предусматривает законодательство ЕС. Заместитель министра напомнил, что в соответствии с регламентом Европарламента и Совета ЕС до 5 июня 2023 года торговля сельскохозяйственной продукцией с Украиной была либерализована. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины. "Как министерство сельского хозяйства мы будем стремиться к тому, чтобы из либерализации исключить часть продукции, защитить польское птицеводство, польские яблоки и промышленность по переработке соков", - сказал Ковальский.
https://ria.ru/20230112/tanki-1844334486.html
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844202327.html
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html
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РИА Новости
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украина, евросоюз, европарламент, польша, в мире, европа, пошлины
Украина, Евросоюз, Европарламент, Польша, В мире, Европа, Пошлины
Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины
Польша будет добиваться от ЕС вернуть пошлины на некоторую сельхозпродукцию с Украины
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польша будет довиваться, чтобы Европейский союз вернул таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, заявил замминистра сельского хозяйства республики Януш Ковальский, выступая в парламенте.
По его словам, данный вопрос Польша поднимет 30 января во время заседания Совета министров по сельскому хозяйству Евросоюза.
Ковальский проинформировал депутатов, что с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины составил 1,4 миллиона тонн. За это же время польский экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. "Это говорит о том, что большая часть кукурузы с Украины в дальнейшем экспортируется, но проблема есть", - сказал чиновник.
"Я буду убеждать все польское правительство… защитить интересы польских фермеров и потребовать от ЕС, например, финансирования складской инфраструктуры или компенсации фермерам, которые по геополитическим причинам несут убытки", - добавил он.
Ковальский подчеркнул, что Польша не может самостоятельно вводить пошлины, а защитный инструмент типа залога также не может быть введен, поскольку его не предусматривает законодательство ЕС.
Заместитель министра напомнил, что в соответствии с регламентом Европарламента
и Совета ЕС до 5 июня 2023 года торговля сельскохозяйственной продукцией с Украиной была либерализована. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины.
"Как министерство сельского хозяйства мы будем стремиться к тому, чтобы из либерализации исключить часть продукции, защитить польское птицеводство, польские яблоки и промышленность по переработке соков", - сказал Ковальский.