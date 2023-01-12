https://ria.ru/20230112/poshliny-1844491549.html

Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины

Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 12.01.2023

Польша потребует от ЕС вернуть пошлины на часть сельхозпродукции с Украины

Польша будет довиваться, чтобы Европейский союз вернул таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, заявил... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:48

2023-01-12T19:48

2023-01-12T19:48

украина

евросоюз

европарламент

польша

в мире

европа

пошлины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg

ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польша будет довиваться, чтобы Европейский союз вернул таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, заявил замминистра сельского хозяйства республики Януш Ковальский, выступая в парламенте. По его словам, данный вопрос Польша поднимет 30 января во время заседания Совета министров по сельскому хозяйству Евросоюза. Ковальский проинформировал депутатов, что с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины составил 1,4 миллиона тонн. За это же время польский экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. "Это говорит о том, что большая часть кукурузы с Украины в дальнейшем экспортируется, но проблема есть", - сказал чиновник. "Я буду убеждать все польское правительство… защитить интересы польских фермеров и потребовать от ЕС, например, финансирования складской инфраструктуры или компенсации фермерам, которые по геополитическим причинам несут убытки", - добавил он. Ковальский подчеркнул, что Польша не может самостоятельно вводить пошлины, а защитный инструмент типа залога также не может быть введен, поскольку его не предусматривает законодательство ЕС. Заместитель министра напомнил, что в соответствии с регламентом Европарламента и Совета ЕС до 5 июня 2023 года торговля сельскохозяйственной продукцией с Украиной была либерализована. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины. "Как министерство сельского хозяйства мы будем стремиться к тому, чтобы из либерализации исключить часть продукции, защитить польское птицеводство, польские яблоки и промышленность по переработке соков", - сказал Ковальский.

https://ria.ru/20230112/tanki-1844334486.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844202327.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

украина

польша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, евросоюз, европарламент, польша, в мире, европа, пошлины