https://ria.ru/20230112/pokholodanie-1844286851.html

Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Москвичей предупредили о новой волне похолодания - РИА Новости, 12.01.2023

Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Новая волна похолодания ожидается в конце января в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:45

2023-01-12T08:45

2023-01-12T09:42

общество

москва

погода

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новая волна похолодания ожидается в конце января в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В третьей декаде января в столице возможно холодное вторжение с понижением температуры в период с 24-25 числа и до конца месяца. Ночные показатели термометра могут показать минус 10-15 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Оно не будет таким же сильным, как было рождественское", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что после продолжительной оттепели, которая ждет столицу, это будет довольно заметное похолодание.Леус подчеркнул, что это достаточно длительный прогноз, сейчас пока нельзя говорить о конкретных цифрах.

https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода