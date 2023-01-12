https://ria.ru/20230112/pokholodanie-1844286851.html
Москвичей предупредили о новой волне похолодания
Москвичей предупредили о новой волне похолодания - РИА Новости, 12.01.2023
Москвичей предупредили о новой волне похолодания
Новая волна похолодания ожидается в конце января в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:45
2023-01-12T08:45
2023-01-12T09:42
общество
москва
погода
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новая волна похолодания ожидается в конце января в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В третьей декаде января в столице возможно холодное вторжение с понижением температуры в период с 24-25 числа и до конца месяца. Ночные показатели термометра могут показать минус 10-15 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Оно не будет таким же сильным, как было рождественское", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что после продолжительной оттепели, которая ждет столицу, это будет довольно заметное похолодание.Леус подчеркнул, что это достаточно длительный прогноз, сейчас пока нельзя говорить о конкретных цифрах.
https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
08:45 12.01.2023 (обновлено: 09:42 12.01.2023)
Москвичей предупредили о новой волне похолодания
Москвичей предупредили о новой волне похолодания с 24-25 января
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новая волна похолодания ожидается в конце января в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В третьей декаде января в столице возможно холодное вторжение с понижением температуры в период с 24-25 числа и до конца месяца. Ночные показатели термометра могут показать минус 10-15 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Оно не будет таким же сильным, как было рождественское", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что после продолжительной оттепели, которая ждет столицу, это будет довольно заметное похолодание.
Леус
подчеркнул, что это достаточно длительный прогноз, сейчас пока нельзя говорить о конкретных цифрах.