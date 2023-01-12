В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений
ВМО ООН: последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире
Человек в пустыне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости. Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире, говорится в опубликованном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН на сайте организации.
"Средняя глобальная температура в 2022 году была примерно на 1,15 (1,02-1,27) °C выше доиндустриального уровня (1850-1900). 2022 год - это восьмой год подряд (2015-2022), когда ежегодные глобальные температуры достигают по крайней мере на 1°C выше доиндустриального уровня. С 2015 по 2022 год - восемь самых теплых лет за всю историю наблюдений", - сказано в документе.
ВМО уточняет, что 2022 год не был самым теплым за всю историю наблюдений из-за похолодания в Ла-Нинья, которое длится уже третий год.
"Ожидается, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере", - добавляется в заявлении.
Ла-Нинья относится к широкомасштабному похолоданию температур поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в тропической атмосферной циркуляции. Ла-Нинья оказывает временное глобальное похолодание.
Ранее Европейская программа по наблюдениям за Землей Copernicus сообщала, что лето 2022 года для европейского континента стало самым жарким в истории. Максимально высокие температуры были зарегистрированы, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.