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В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.01.2023
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В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений
В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.01.2023
В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений
Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире, говорится в опубликованном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО)... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:47
2023-01-12T19:47
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франция
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ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости. Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире, говорится в опубликованном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН на сайте организации. ВМО уточняет, что 2022 год не был самым теплым за всю историю наблюдений из-за похолодания в Ла-Нинья, которое длится уже третий год. "Ожидается, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере", - добавляется в заявлении. Ла-Нинья относится к широкомасштабному похолоданию температур поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в тропической атмосферной циркуляции. Ла-Нинья оказывает временное глобальное похолодание. Ранее Европейская программа по наблюдениям за Землей Copernicus сообщала, что лето 2022 года для европейского континента стало самым жарким в истории. Максимально высокие температуры были зарегистрированы, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.
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тихий океан, земля, франция, оон, в мире, погода
Тихий океан, Земля, Франция, ООН, В мире, Погода
19:47 12.01.2023
 
В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений

ВМО ООН: последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире

© Fotolia / Adam GregorЧеловек в пустыне
Человек в пустыне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Fotolia / Adam Gregor
Человек в пустыне. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости. Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире, говорится в опубликованном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН на сайте организации.
"Средняя глобальная температура в 2022 году была примерно на 1,15 (1,02-1,27) °C выше доиндустриального уровня (1850-1900). 2022 год - это восьмой год подряд (2015-2022), когда ежегодные глобальные температуры достигают по крайней мере на 1°C выше доиндустриального уровня. С 2015 по 2022 год - восемь самых теплых лет за всю историю наблюдений", - сказано в документе.
ВМО уточняет, что 2022 год не был самым теплым за всю историю наблюдений из-за похолодания в Ла-Нинья, которое длится уже третий год.
"Ожидается, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере", - добавляется в заявлении.
Ла-Нинья относится к широкомасштабному похолоданию температур поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в тропической атмосферной циркуляции. Ла-Нинья оказывает временное глобальное похолодание.
Ранее Европейская программа по наблюдениям за Землей Copernicus сообщала, что лето 2022 года для европейского континента стало самым жарким в истории. Максимально высокие температуры были зарегистрированы, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.
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