https://ria.ru/20230112/pogoda-1844491059.html

В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений

В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений - РИА Новости, 12.01.2023

В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений

Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире, говорится в опубликованном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО)... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:47

2023-01-12T19:47

2023-01-12T19:47

тихий океан

земля

франция

оон

в мире

погода

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ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости. Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире, говорится в опубликованном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН на сайте организации. ВМО уточняет, что 2022 год не был самым теплым за всю историю наблюдений из-за похолодания в Ла-Нинья, которое длится уже третий год. "Ожидается, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере", - добавляется в заявлении. Ла-Нинья относится к широкомасштабному похолоданию температур поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в тропической атмосферной циркуляции. Ла-Нинья оказывает временное глобальное похолодание. Ранее Европейская программа по наблюдениям за Землей Copernicus сообщала, что лето 2022 года для европейского континента стало самым жарким в истории. Максимально высокие температуры были зарегистрированы, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

https://ria.ru/20230110/arktika-1843802676.html

тихий океан

земля

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тихий океан, земля, франция, оон, в мире, погода