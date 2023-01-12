https://ria.ru/20230112/pogoda-1844282899.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 12.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:02

2023-01-12T08:02

2023-01-12T08:02

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что погода в Москве обусловится северо-западной периферией антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. В Москве минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов. То есть мы сегодня наконец-то точь-в-точь возвращаемся в положенное январем климатическое русло… Однако из-за повышенной влажности и относительно плотного ветра в ощущениях температура воздуха будет по-прежнему казаться холоднее, чем есть на самом деле, примерно, на 6 градусов", - сказал Тишковец. По словам Тишковца, атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода