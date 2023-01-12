https://ria.ru/20230112/pogoda-1844282899.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 12.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:02
2023-01-12T08:02
2023-01-12T08:02
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что погода в Москве обусловится северо-западной периферией антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. В Москве минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов. То есть мы сегодня наконец-то точь-в-точь возвращаемся в положенное январем климатическое русло… Однако из-за повышенной влажности и относительно плотного ветра в ощущениях температура воздуха будет по-прежнему казаться холоднее, чем есть на самом деле, примерно, на 6 градусов", - сказал Тишковец. По словам Тишковца, атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг ожидают облачную погоду и до минус семи градусов