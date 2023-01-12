https://ria.ru/20230112/pereimenovanie-1844499821.html

В киевском метро переименовали станцию имени Льва Толстого

В киевском метро переименовали станцию имени Льва Толстого - РИА Новости, 12.01.2023

В киевском метро переименовали станцию имени Льва Толстого

Названия двух станций в киевском метро изменят в рамках искоренения российского и советского наследия - так, станция "Площадь Льва Толстого" по итогам народного РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:57

2023-01-12T20:57

2023-01-12T20:57

в мире

лев толстой (писатель)

александр пушкин

степан бандера

украина

германия

киев

украинский институт национальной памяти

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Названия двух станций в киевском метро изменят в рамках искоренения российского и советского наследия - так, станция "Площадь Льва Толстого" по итогам народного голосования станет "Площадью Украинских героев", сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". Отмечается, что киевляне высказались также за переименование проспекта Освободителей - он будет назван в честь украинского художника, автора первых почтовых марок Украины Георгия Нарбута. Такое решение одобрили 88% участников голосования. Переименование улицы Льва Толстого в честь Павла Скоропадского - гетмана Украинской державы, находившейся под протекторатом Германии в 1918 году, - поддержали 74% участников голосования. Метрополитен в Киеве был открыт 6 ноября 1960 года, он стал первым на территории Советской Украины и третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского. В настоящее время киевская подземка насчитывает 52 станции, которые расположены на трех линиях - Святошинско-Броварской, Оболонско-Теремковской и Сырецко-Печерской - общей протяженностью почти 70 километров. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона. Вместо этих имен на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу со всем, что связано с Россией - больше всего она коснулась памяти Александра Пушкина. Начало было положено на западе Украины, где были снесены памятники великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки монументов Пушкину.

https://ria.ru/20221229/pushkin-1842247250.html

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лев толстой (писатель), александр пушкин, степан бандера, украина, германия, киев, украинский институт национальной памяти