В киевском метро переименовали станцию имени Льва Толстого
Станцию имени Льва Толстого в киевском метро переименовали в "Площадь Украинских героев"
© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Названия двух станций в киевском метро изменят в рамках искоренения российского и советского наследия - так, станция "Площадь Льва Толстого" по итогам народного голосования станет "Площадью Украинских героев", сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Киевляне проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и "Льва Толстого". В частности, они поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", "Площади Льва Толстого" – в "Площадь Украинских героев", а будущей станции "Проспект Правды" – в "Варшавскую", - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-канале издания.
Отмечается, что киевляне высказались также за переименование проспекта Освободителей - он будет назван в честь украинского художника, автора первых почтовых марок Украины Георгия Нарбута. Такое решение одобрили 88% участников голосования. Переименование улицы Льва Толстого в честь Павла Скоропадского - гетмана Украинской державы, находившейся под протекторатом Германии в 1918 году, - поддержали 74% участников голосования.
Метрополитен в Киеве был открыт 6 ноября 1960 года, он стал первым на территории Советской Украины и третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского. В настоящее время киевская подземка насчитывает 52 станции, которые расположены на трех линиях - Святошинско-Броварской, Оболонско-Теремковской и Сырецко-Печерской - общей протяженностью почти 70 километров.
29 декабря 2022, 15:45В Луцке хотят переименовать улицу Пушкина
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона. Вместо этих имен на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу со всем, что связано с Россией - больше всего она коснулась памяти Александра Пушкина. Начало было положено на западе Украины, где были снесены памятники великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки монументов Пушкину.