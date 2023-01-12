https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html
В Приангарье объявили в розыск педофила
В Приангарье объявили в розыск педофила - РИА Новости, 12.01.2023
В Приангарье объявили в розыск педофила
В Иркутской области в рамках расследования уголовного дела о надругательстве над тремя детьми разыскивается подозреваемый "кавказского типа", сообщает СУСК... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:45
2023-01-12T08:45
2023-01-12T08:45
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутской области в рамках расследования уголовного дела о надругательстве над тремя детьми разыскивается подозреваемый "кавказского типа", сообщает СУСК региона в четверг. О фабуле преступления детально не сообщается, известно лишь, что сексуальному насилию подверглись три ребенка младше 14 лет. Когда и где это произошло, не уточняется. Следователи опубликовали видеозапись и портрет подозреваемого, описав его как мужчину "кавказского типа" 40-45 лет, ростом 175-180 сантиметров, с лобными залысинами, сединой и "густыми черными бровями". "Следователи СК РФ призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть полиции - 02 (102)", - говорится в релизе. Сигнал также можно подать через аккаунты Следственного комитета в соцсетях.
https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844128598.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье объявили в розыск педофила
В Иркутской области объявили в розыск педофила по делу о надругательстве над тремя детьми