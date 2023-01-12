Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье объявили в розыск педофила - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html
В Приангарье объявили в розыск педофила
В Приангарье объявили в розыск педофила - РИА Новости, 12.01.2023
В Приангарье объявили в розыск педофила
В Иркутской области в рамках расследования уголовного дела о надругательстве над тремя детьми разыскивается подозреваемый "кавказского типа", сообщает СУСК... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:45
2023-01-12T08:45
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутской области в рамках расследования уголовного дела о надругательстве над тремя детьми разыскивается подозреваемый "кавказского типа", сообщает СУСК региона в четверг. О фабуле преступления детально не сообщается, известно лишь, что сексуальному насилию подверглись три ребенка младше 14 лет. Когда и где это произошло, не уточняется. Следователи опубликовали видеозапись и портрет подозреваемого, описав его как мужчину "кавказского типа" 40-45 лет, ростом 175-180 сантиметров, с лобными залысинами, сединой и "густыми черными бровями". "Следователи СК РФ призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть полиции - 02 (102)", - говорится в релизе. Сигнал также можно подать через аккаунты Следственного комитета в соцсетях.
https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844128598.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
08:45 12.01.2023
 
В Приангарье объявили в розыск педофила

В Иркутской области объявили в розыск педофила по делу о надругательстве над тремя детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутской области в рамках расследования уголовного дела о надругательстве над тремя детьми разыскивается подозреваемый "кавказского типа", сообщает СУСК региона в четверг.
О фабуле преступления детально не сообщается, известно лишь, что сексуальному насилию подверглись три ребенка младше 14 лет. Когда и где это произошло, не уточняется.
Следователи опубликовали видеозапись и портрет подозреваемого, описав его как мужчину "кавказского типа" 40-45 лет, ростом 175-180 сантиметров, с лобными залысинами, сединой и "густыми черными бровями".
"Следователи СК РФ призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть полиции - 02 (102)", - говорится в релизе.
Сигнал также можно подать через аккаунты Следственного комитета в соцсетях.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 14:24
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер
 
ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала