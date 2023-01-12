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ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел - РИА Новости, 12.01.2023
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ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел
ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел - РИА Новости, 12.01.2023
ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел
Верховный суд РФ отказался отменять запрет на выдачу загранпаспортов обвиняемым и подозреваемым в совершении уголовных преступлений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:02
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россия
владивосток
верховный суд рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять запрет на выдачу загранпаспортов обвиняемым и подозреваемым в совершении уголовных преступлений, сообщили РИА Новости в суде. В суд обратился бизнесмен из Владивостока, ставший фигурантом уголовного дела и выпущенный под залог. Мера пресечения не предполагала запрет на передвижение, поэтому он обратился в МВД за загранпаспортом, но получил отказ. Тогда он оспорил соответствующий пункт регламента в ВС РФ. Истец указывал, что решение по его уголовному делу не принято, а суд не запрещал ему выезжать из страны. "Установленное федеральным законом ограничение права на выезд из Российской Федерации гражданина в случае, если он, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, основано на необходимости обеспечения правил уголовного судопроизводства и привлечения виновных лиц к мерам уголовной ответственности и, как следствие, реализации прав и законных интересов иных участников уголовного судопроизводства", - решил суд. Истец попытался оспорить это решение, но получил отказ и в апелляционной инстанции - решение вступило в силу.
https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html
https://ria.ru/20230111/pasporta-1844146412.html
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россия, владивосток, верховный суд рф
Россия, Владивосток, Верховный суд РФ
17:02 12.01.2023 (обновлено: 17:04 12.01.2023)
 
ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел

Верховный суд счел правильным запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заграничный паспорт РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять запрет на выдачу загранпаспортов обвиняемым и подозреваемым в совершении уголовных преступлений, сообщили РИА Новости в суде.
В суд обратился бизнесмен из Владивостока, ставший фигурантом уголовного дела и выпущенный под залог. Мера пресечения не предполагала запрет на передвижение, поэтому он обратился в МВД за загранпаспортом, но получил отказ. Тогда он оспорил соответствующий пункт регламента в ВС РФ. Истец указывал, что решение по его уголовному делу не принято, а суд не запрещал ему выезжать из страны.
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"Установленное федеральным законом ограничение права на выезд из Российской Федерации гражданина в случае, если он, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, основано на необходимости обеспечения правил уголовного судопроизводства и привлечения виновных лиц к мерам уголовной ответственности и, как следствие, реализации прав и законных интересов иных участников уголовного судопроизводства", - решил суд.
Истец попытался оспорить это решение, но получил отказ и в апелляционной инстанции - решение вступило в силу.
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