https://ria.ru/20230112/pasporta-1844450264.html

ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел

ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел - РИА Новости, 12.01.2023

ВС поддержал запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел

Верховный суд РФ отказался отменять запрет на выдачу загранпаспортов обвиняемым и подозреваемым в совершении уголовных преступлений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:02

2023-01-12T17:02

2023-01-12T17:04

россия

владивосток

верховный суд рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять запрет на выдачу загранпаспортов обвиняемым и подозреваемым в совершении уголовных преступлений, сообщили РИА Новости в суде. В суд обратился бизнесмен из Владивостока, ставший фигурантом уголовного дела и выпущенный под залог. Мера пресечения не предполагала запрет на передвижение, поэтому он обратился в МВД за загранпаспортом, но получил отказ. Тогда он оспорил соответствующий пункт регламента в ВС РФ. Истец указывал, что решение по его уголовному делу не принято, а суд не запрещал ему выезжать из страны. "Установленное федеральным законом ограничение права на выезд из Российской Федерации гражданина в случае, если он, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, основано на необходимости обеспечения правил уголовного судопроизводства и привлечения виновных лиц к мерам уголовной ответственности и, как следствие, реализации прав и законных интересов иных участников уголовного судопроизводства", - решил суд. Истец попытался оспорить это решение, но получил отказ и в апелляционной инстанции - решение вступило в силу.

https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html

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россия, владивосток, верховный суд рф