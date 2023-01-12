https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844441474.html

Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны

Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны - РИА Новости, 12.01.2023

Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны

Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны, заявил в четверг литовский президент Гитанас Науседа. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:39

2023-01-12T16:39

2023-01-12T16:39

в мире

украина

литва

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны, заявил в четверг литовский президент Гитанас Науседа. "Уже скоро на Украину прибудут зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция... Не сомневаюсь, что сможем в этом году предоставить и немало антидронов", - сказал Науседа литовским журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, Литве необходимо увеличить мощности производства антидронов, которые в этом году "довольно ограничены", что в интересах не только Украины, но и Литвы. В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230112/tanki-1844431094.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

украина

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, литва, оружие