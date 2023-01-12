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Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны - РИА Новости, 12.01.2023
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Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны
Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны - РИА Новости, 12.01.2023
Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны
Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны, заявил в четверг литовский президент Гитанас Науседа. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:39
2023-01-12T16:39
в мире
украина
литва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны, заявил в четверг литовский президент Гитанас Науседа. "Уже скоро на Украину прибудут зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция... Не сомневаюсь, что сможем в этом году предоставить и немало антидронов", - сказал Науседа литовским журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, Литве необходимо увеличить мощности производства антидронов, которые в этом году "довольно ограничены", что в интересах не только Украины, но и Литвы. В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/tanki-1844431094.html
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в мире, украина, литва, оружие
В мире, Украина, Литва, Оружие
16:39 12.01.2023
 
Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны

Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Литва поставит Украине зенитные орудия и антидроны, заявил в четверг литовский президент Гитанас Науседа.
"Уже скоро на Украину прибудут зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция... Не сомневаюсь, что сможем в этом году предоставить и немало антидронов", - сказал Науседа литовским журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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По его словам, Литве необходимо увеличить мощности производства антидронов, которые в этом году "довольно ограничены", что в интересах не только Украины, но и Литвы.
В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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