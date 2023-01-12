В Сеуле объяснили слова президента о возможном получении ядерного оружия
Офис Юн Сок Еля назвал его слова о возможном получении ядерного оружия теоретическими
© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Позиция южнокорейского правительства касательно соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия неизменна, слова президента Юн Сок Ёля о возможности получения Южной Кореей ядерного оружия являются "теоретической позицией", подразумевающей, что нужно "решительно" отвечать на ядерную угрозу КНДР, сообщил президентский офис Республики Корея.
Ранее в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или достаточно "быстро" создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится. Но он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США.
"Президент Юн Сок Ёль высказал теоретическую позицию, означающую, что необходимо решительно отвечать на ядерную угрозу Северной Кореи. Перемен в том, что (Южная Корея – ред) принципиально соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия, нет. Правительство сосредоточено на укреплении расширенного сдерживания Южной Кореи и США, чтобы эффективно сдерживать угрозу со стороны Северной Кореи", - заявил офис президента.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
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