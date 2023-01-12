02:22 12.01.2023 (обновлено: 03:49 12.01.2023)
В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" стали настоящим ужасом для США
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Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, пишет в статье для американского издания Popular Mechanics Луи Маззанти.
"Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные", - отмечается в публикации.
По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине. Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.
Ракеты "Циркон", продолжает обозреватель, стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров.
Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".
Россия, резюмирует Маззанти, достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.
11 декабря 2022, 04:03В США рассказали о бесценном военном активе, который есть у России
Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.