https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844272623.html

В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие

В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие - РИА Новости, 12.01.2023

В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие

Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, пишет в статье для американского... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:22

2023-01-12T02:22

2023-01-12T03:49

россия

сша

владимир путин

сармат (ракета)

ракетный комплекс "кинжал"

циркон

калибр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, пишет в статье для американского издания Popular Mechanics Луи Маззанти.По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине. Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.Ракеты "Циркон", продолжает обозреватель, стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров.Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".Россия, резюмирует Маззанти, достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221211/istrebitel-1837805063.html

россия

сша

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россия, сша, владимир путин, сармат (ракета), ракетный комплекс "кинжал", циркон, калибр