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В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие - РИА Новости, 12.01.2023
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В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие
В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие - РИА Новости, 12.01.2023
В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие
Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, пишет в статье для американского... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:22
2023-01-12T03:49
россия
сша
владимир путин
сармат (ракета)
ракетный комплекс "кинжал"
циркон
калибр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, пишет в статье для американского издания Popular Mechanics Луи Маззанти.По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине. Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.Ракеты "Циркон", продолжает обозреватель, стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров.Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".Россия, резюмирует Маззанти, достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, сша, владимир путин, сармат (ракета), ракетный комплекс "кинжал", циркон, калибр
Россия, США, Владимир Путин, Сармат (ракета), Ракетный комплекс "Кинжал", Циркон, Калибр
02:22 12.01.2023 (обновлено: 03:49 12.01.2023)
 
В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие

Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" стали настоящим ужасом для США

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, пишет в статье для американского издания Popular Mechanics Луи Маззанти.
"Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные", - отмечается в публикации.
По мнению Маззанти, лидером "рейтинга ужаса" стали гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить в ходе спецоперации на Украине. Эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.
Ракеты "Циркон", продолжает обозреватель, стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки. Кроме того, у России имеется гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров.
Американский военные также вынуждены признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр".
Россия, резюмирует Маззанти, достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подобрались к успехам Москвы.
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Ранее американский журнал The Drive сообщил, что украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для их ВВС.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
РоссияСШАВладимир ПутинСармат (ракета)Ракетный комплекс "Кинжал"ЦирконКалибр
 
 
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