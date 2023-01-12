https://ria.ru/20230112/obstrel-1844397616.html

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur - РИА Новости, 12.01.2023

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur

Украинские войска вели обстрел Ленинского района Донецка с применением управляемого снаряда M982 Excalibur, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:30

2023-01-12T14:30

2023-01-12T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

сцкк

ленинский район

донецк

донецкая народная республика

украина

министерство обороны сша

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска вели обстрел Ленинского района Донецка с применением управляемого снаряда M982 Excalibur, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. По данным ведомства, в результате обстрела погиб мужчина, еще четверо пострадали. Кроме того, зафиксированы повреждения ремонтного цеха и грузовых автомобилей ТД (торговый дом - ред.) "Горняк"."Противник вел огонь из артиллерии калибром 155 миллиметров со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Курахово, использовав снаряды M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В ведомстве добавили, что применение высокоточных снарядов Excalibur по месту массового посещения гражданского населения указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины.В сентябре 2022 года агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинский район

донецк

донецкая народная республика

украина

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в мире, сцкк, ленинский район, донецк, донецкая народная республика, украина, министерство обороны сша, gps