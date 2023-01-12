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ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/obstrel-1844397616.html
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur - РИА Новости, 12.01.2023
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur
Украинские войска вели обстрел Ленинского района Донецка с применением управляемого снаряда M982 Excalibur, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:30
2023-01-12T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
сцкк
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
украина
министерство обороны сша
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска вели обстрел Ленинского района Донецка с применением управляемого снаряда M982 Excalibur, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. По данным ведомства, в результате обстрела погиб мужчина, еще четверо пострадали. Кроме того, зафиксированы повреждения ремонтного цеха и грузовых автомобилей ТД (торговый дом - ред.) "Горняк"."Противник вел огонь из артиллерии калибром 155 миллиметров со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Курахово, использовав снаряды M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В ведомстве добавили, что применение высокоточных снарядов Excalibur по месту массового посещения гражданского населения указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины.В сентябре 2022 года агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинский район
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в мире, сцкк, ленинский район, донецк, донецкая народная республика, украина, министерство обороны сша, gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, СЦКК, Ленинский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны США, GPS
14:30 12.01.2023 (обновлено: 14:44 12.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением M982 Excalibur

СЦКК: ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка с применением снаряда M982 Excalibur

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска вели обстрел Ленинского района Донецка с применением управляемого снаряда M982 Excalibur, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Ленинскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. По данным ведомства, в результате обстрела погиб мужчина, еще четверо пострадали. Кроме того, зафиксированы повреждения ремонтного цеха и грузовых автомобилей ТД (торговый дом - ред.) "Горняк".
"Противник вел огонь из артиллерии калибром 155 миллиметров со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Курахово, использовав снаряды M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что применение высокоточных снарядов Excalibur по месту массового посещения гражданского населения указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины.
В сентябре 2022 года агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСЦККЛенинский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны СШАGPS
 
 
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