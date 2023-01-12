https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844514794.html

Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2023

Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T23:44

2023-01-12T23:44

2023-01-12T23:44

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сша

белоруссия

патрик райдер

россия

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Спекуляции о возможности открытия нового фронта против Украины появляются в американских СМИ на фоне сообщений о контактах российских и белорусских военных и проведения ими совместных учений.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844456367.html

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сша

белоруссия

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, белоруссия, патрик райдер, россия