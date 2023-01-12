https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844514794.html
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2023
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:44
2023-01-12T23:44
2023-01-12T23:44
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Спекуляции о возможности открытия нового фронта против Украины появляются в американских СМИ на фоне сообщений о контактах российских и белорусских военных и проведения ими совместных учений.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844456367.html
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Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
Пентагон не видит признаков подготовки российского наступления на Украину из Белоруссии