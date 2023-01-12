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Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2023
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Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2023
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:44
2023-01-12T23:44
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Спекуляции о возможности открытия нового фронта против Украины появляются в американских СМИ на фоне сообщений о контактах российских и белорусских военных и проведения ими совместных учений.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, белоруссия, патрик райдер, россия
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Белоруссия, Патрик Райдер, Россия
23:44 12.01.2023
 
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Пентагон не видит признаков подготовки российского наступления на Украину из Белоруссии

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков подготовки российского наступления на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"На данный момент нет никаких признаков наступательных действий, которые бы выглядели неминуемыми... Ничего, что я бы счел тревожным", - сказал он на брифинге.
Спекуляции о возможности открытия нового фронта против Украины появляются в американских СМИ на фоне сообщений о контактах российских и белорусских военных и проведения ими совместных учений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 17:27
Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАБелоруссияПатрик РайдерРоссия
 
 
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