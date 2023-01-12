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В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844460469.html
В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город
В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город - РИА Новости, 12.01.2023
В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город
Украинское командование не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону, но вооруженные силы России не позволят им сбыться, заявил глава горадминистрации... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:39
2023-01-12T17:42
алексей логвиненко
ростов-на-дону
украина
авдеевка
таганрог
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Украинское командование не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону, но вооруженные силы России не позволят им сбыться, заявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Ранее командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" рассказал РИА Новости, что на брошенных украинских позициях под Авдеевкой были обнаружены карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог. Он добавил, что "сегодня наши вооруженные силы точно не позволят (этому осуществиться)".
https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html
ростов-на-дону
украина
авдеевка
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алексей логвиненко, ростов-на-дону, украина, авдеевка, таганрог
Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Украина, Авдеевка, Таганрог, Специальная военная операция на Украине
17:39 12.01.2023 (обновлено: 17:42 12.01.2023)
 
В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город

Власти Ростова-на-Дону назвали планы Украины по наступлению на город неосуществимыми

© Fotolia / seregayuНабережная в Ростове-на-Дону
Набережная в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Fotolia / seregayu
Набережная в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Украинское командование не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону, но вооруженные силы России не позволят им сбыться, заявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
Ранее командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" рассказал РИА Новости, что на брошенных украинских позициях под Авдеевкой были обнаружены карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.
"Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели, они это и не скрывали. Но я думаю, это невозможно", - сказал Логвиненко журналистам.
Он добавил, что "сегодня наши вооруженные силы точно не позволят (этому осуществиться)".
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуУкраинаАвдеевкаТаганрог
 
 
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