https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844460469.html

В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город

В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город - РИА Новости, 12.01.2023

В Ростове-на-Дону прокомментировали планы Украины по наступлению на город

Украинское командование не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону, но вооруженные силы России не позволят им сбыться, заявил глава горадминистрации... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:39

2023-01-12T17:39

2023-01-12T17:42

алексей логвиненко

ростов-на-дону

украина

авдеевка

таганрог

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Украинское командование не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону, но вооруженные силы России не позволят им сбыться, заявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Ранее командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" рассказал РИА Новости, что на брошенных украинских позициях под Авдеевкой были обнаружены карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог. Он добавил, что "сегодня наши вооруженные силы точно не позволят (этому осуществиться)".

https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html

ростов-на-дону

украина

авдеевка

таганрог

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алексей логвиненко, ростов-на-дону, украина, авдеевка, таганрог