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Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы - РИА Новости, 12.01.2023
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Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы
Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы - РИА Новости, 12.01.2023
Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы
Накануне Дня российской печати председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации – победителей ежегодного... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:52
2023-01-12T12:52
вячеслав володин
госдума рф
вячеслав смирнов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Накануне Дня российской печати председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации – победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы: среди лауреатов фотограф РИА Новости Владимир Федоренко, а также специальный корреспондент РИА Новости Вячеслав Смирнов. На награждении Володин отметил, что парламентский пул журналистов остается самым многочисленным среди всех органов государственной власти. "На 2023 год аккредитовано 1050 журналистов", - сообщил Володин. Среди награжденных – фотограф РИА Новости Владимир Федоренко. Во время церемонии он задал вопрос Володину о возможности открытия балконов зала пленарных заседания для фотосъемки. "Уважаемые коллеги, для того, чтобы принять решение даже по этому конкретному вопросу, нам его необходимо обсуждать с фракциями… Мы сегодня с вами подводим итоги конкурса… Это решение принималось руководителями на основе предложения конкурсной комиссии, но у нас все решения принимаются коллегиально", - ответил на это спикер Госдумы. Также он отметил, что все фракции в Государственной Думе высказались в поддержку решения, и оно принято консенсусом. "И этим отличается любая награда, которая вручается Государственной Думе, потому что она вручается от имени парламента… Что же касается этого конкретного вопроса, конечно, мы его проработаем и постараемся решить. Потому что если это удобно вам, значит, это удобно и нам, а тем более, конечно, нам хочется, чтобы как можно более объективно освещалась деятельность парламента", - сообщил спикер Госдумы. Предложение о допуске будет обсуждаться в понедельник, отметил спикер Госдумы. Кроме того, на церемонии был награжден специальный корреспондент РИА Новости Вячеслав Смирнов.
https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784915769.html
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вячеслав володин, госдума рф, вячеслав смирнов
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вячеслав Смирнов
12:52 12.01.2023
 
Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы

Володин наградил журналистов РИА Новости Федоренко и Смирнова за освещение работы Госдумы

© Фото : пресс-служба Госдумы РФВячеслав Володин и лауреат ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы фотограф РИА Новости Владимир Федоренко
Вячеслав Володин и лауреат ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы фотограф РИА Новости Владимир Федоренко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : пресс-служба Госдумы РФ
Вячеслав Володин и лауреат ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы фотограф РИА Новости Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Накануне Дня российской печати председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации – победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы: среди лауреатов фотограф РИА Новости Владимир Федоренко, а также специальный корреспондент РИА Новости Вячеслав Смирнов.
На награждении Володин отметил, что парламентский пул журналистов остается самым многочисленным среди всех органов государственной власти.
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Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
"На 2023 год аккредитовано 1050 журналистов", - сообщил Володин.
Среди награжденных – фотограф РИА Новости Владимир Федоренко.
Во время церемонии он задал вопрос Володину о возможности открытия балконов зала пленарных заседания для фотосъемки.
"Уважаемые коллеги, для того, чтобы принять решение даже по этому конкретному вопросу, нам его необходимо обсуждать с фракциями… Мы сегодня с вами подводим итоги конкурса… Это решение принималось руководителями на основе предложения конкурсной комиссии, но у нас все решения принимаются коллегиально", - ответил на это спикер Госдумы.
Также он отметил, что все фракции в Государственной Думе высказались в поддержку решения, и оно принято консенсусом.
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"И этим отличается любая награда, которая вручается Государственной Думе, потому что она вручается от имени парламента… Что же касается этого конкретного вопроса, конечно, мы его проработаем и постараемся решить. Потому что если это удобно вам, значит, это удобно и нам, а тем более, конечно, нам хочется, чтобы как можно более объективно освещалась деятельность парламента", - сообщил спикер Госдумы.
Предложение о допуске будет обсуждаться в понедельник, отметил спикер Госдумы.
Кроме того, на церемонии был награжден специальный корреспондент РИА Новости Вячеслав Смирнов.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФВячеслав Смирнов
 
 
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