https://ria.ru/20230112/nagrada-1844366873.html

Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы

Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы - РИА Новости, 12.01.2023

Володин наградил журналистов РИА Новости за освещение работы Госдумы

Накануне Дня российской печати председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации – победителей ежегодного... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:52

2023-01-12T12:52

2023-01-12T12:52

вячеслав володин

госдума рф

вячеслав смирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844364304_0:58:2905:1692_1920x0_80_0_0_e08a3bd7a638d96d9e7186059f759a08.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Накануне Дня российской печати председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации – победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы: среди лауреатов фотограф РИА Новости Владимир Федоренко, а также специальный корреспондент РИА Новости Вячеслав Смирнов. На награждении Володин отметил, что парламентский пул журналистов остается самым многочисленным среди всех органов государственной власти. "На 2023 год аккредитовано 1050 журналистов", - сообщил Володин. Среди награжденных – фотограф РИА Новости Владимир Федоренко. Во время церемонии он задал вопрос Володину о возможности открытия балконов зала пленарных заседания для фотосъемки. "Уважаемые коллеги, для того, чтобы принять решение даже по этому конкретному вопросу, нам его необходимо обсуждать с фракциями… Мы сегодня с вами подводим итоги конкурса… Это решение принималось руководителями на основе предложения конкурсной комиссии, но у нас все решения принимаются коллегиально", - ответил на это спикер Госдумы. Также он отметил, что все фракции в Государственной Думе высказались в поддержку решения, и оно принято консенсусом. "И этим отличается любая награда, которая вручается Государственной Думе, потому что она вручается от имени парламента… Что же касается этого конкретного вопроса, конечно, мы его проработаем и постараемся решить. Потому что если это удобно вам, значит, это удобно и нам, а тем более, конечно, нам хочется, чтобы как можно более объективно освещалась деятельность парламента", - сообщил спикер Госдумы. Предложение о допуске будет обсуждаться в понедельник, отметил спикер Госдумы. Кроме того, на церемонии был награжден специальный корреспондент РИА Новости Вячеслав Смирнов.

https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784915769.html

https://ria.ru/20220515/rubezhnoe-1788620803.html

https://ria.ru/20220704/nagrada-1800196790.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф, вячеслав смирнов