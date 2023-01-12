https://ria.ru/20230112/moskalkova-1844509179.html

Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре

Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре - РИА Новости, 12.01.2023

Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что прошел третий раунд переговоров с ее украинским коллегой Дмитрием... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:15

2023-01-12T22:15

2023-01-12T22:25

анкара

турция

татьяна москалькова

россия

украина

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что прошел третий раунд переговоров с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, где обсудили итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам.Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины."Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230112/ombudsmeny-1844396577.html

анкара

турция

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анкара, турция, татьяна москалькова, россия, украина