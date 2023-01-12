https://ria.ru/20230112/moskalkova-1844509179.html
Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре
Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что прошел третий раунд переговоров с ее украинским коллегой Дмитрием... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:15
2023-01-12T22:15
2023-01-12T22:25
анкара
турция
татьяна москалькова
россия
украина
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что прошел третий раунд переговоров с ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, где обсудили итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам.Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины."Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230112/ombudsmeny-1844396577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анкара, турция, татьяна москалькова, россия, украина
Анкара, Турция, Татьяна Москалькова, Россия, Украина
22:15 12.01.2023 (обновлено: 22:25 12.01.2023)
Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом в Анкаре
Москалькова: в Анкаре прошел третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Лубинцом