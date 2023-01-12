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Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон - РИА Новости, 12.01.2023
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Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон
Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон - РИА Новости, 12.01.2023
Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон
Все незаконные действия властей Молдавии тщательно анализируются и будут иметь серьезные последствия для самих руководителей страны, считает экс-президент Игорь РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:26
2023-01-12T12:26
в мире
игорь додон
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Все незаконные действия властей Молдавии тщательно анализируются и будут иметь серьезные последствия для самих руководителей страны, считает экс-президент Игорь Додон. "Большинство граждан разочарованы нынешним руководством страны, а после неминуемого ухода партии "Действие и солидарность" из власти на следующих, очередных выборах или раньше, каждое незаконное решение и антиконституционное действие, принятые и осуществленные чиновниками и государственными учреждениями в период диктатуры Майи Санду, будут тщательно проанализированы. Все сегодняшние злоупотребления будут иметь очень серьезные последствия для тех, кто их совершает", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, уже сейчас детально изучается все, что происходит в экономике, юстиции, энергетике, других стратегических областях. "Все мы должны осознавать - в молдавской политике все меняется очень быстро. Народ Молдавии сильно страдает в эти годы, и народ потребует расплаты, когда это станет возможным, когда правовые учреждения будут освобождены из-под захвата партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Додон. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.
https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843983874.html
https://ria.ru/20230111/sandu-1844135294.html
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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия
В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия
12:26 12.01.2023
 
Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон

Экс-глава Молдавии Додон считает, что незаконные действия властей скажутся на них самих

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Все незаконные действия властей Молдавии тщательно анализируются и будут иметь серьезные последствия для самих руководителей страны, считает экс-президент Игорь Додон.
"Большинство граждан разочарованы нынешним руководством страны, а после неминуемого ухода партии "Действие и солидарность" из власти на следующих, очередных выборах или раньше, каждое незаконное решение и антиконституционное действие, принятые и осуществленные чиновниками и государственными учреждениями в период диктатуры Майи Санду, будут тщательно проанализированы. Все сегодняшние злоупотребления будут иметь очень серьезные последствия для тех, кто их совершает", - написал Додон в Telegram-канале.
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По его словам, уже сейчас детально изучается все, что происходит в экономике, юстиции, энергетике, других стратегических областях.
"Все мы должны осознавать - в молдавской политике все меняется очень быстро. Народ Молдавии сильно страдает в эти годы, и народ потребует расплаты, когда это станет возможным, когда правовые учреждения будут освобождены из-под захвата партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Додон.
Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.
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