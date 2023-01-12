https://ria.ru/20230112/moldaviya-1844351843.html

Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон

Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон - РИА Новости, 12.01.2023

Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон

Все незаконные действия властей Молдавии тщательно анализируются и будут иметь серьезные последствия для самих руководителей страны, считает экс-президент Игорь РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:26

2023-01-12T12:26

2023-01-12T12:26

в мире

игорь додон

майя санду

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Все незаконные действия властей Молдавии тщательно анализируются и будут иметь серьезные последствия для самих руководителей страны, считает экс-президент Игорь Додон. "Большинство граждан разочарованы нынешним руководством страны, а после неминуемого ухода партии "Действие и солидарность" из власти на следующих, очередных выборах или раньше, каждое незаконное решение и антиконституционное действие, принятые и осуществленные чиновниками и государственными учреждениями в период диктатуры Майи Санду, будут тщательно проанализированы. Все сегодняшние злоупотребления будут иметь очень серьезные последствия для тех, кто их совершает", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, уже сейчас детально изучается все, что происходит в экономике, юстиции, энергетике, других стратегических областях. "Все мы должны осознавать - в молдавской политике все меняется очень быстро. Народ Молдавии сильно страдает в эти годы, и народ потребует расплаты, когда это станет возможным, когда правовые учреждения будут освобождены из-под захвата партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Додон. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.

https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843983874.html

https://ria.ru/20230111/sandu-1844135294.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь додон, майя санду, молдавия