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В Кузбассе учредили медаль Масалова для награждения отличившихся военных - РИА Новости, 12.01.2023
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В Кузбассе учредили медаль Масалова для награждения отличившихся военных
В Кузбассе учредили медаль Масалова для награждения отличившихся военных - РИА Новости, 12.01.2023
В Кузбассе учредили медаль Масалова для награждения отличившихся военных
Медаль Николая Масалова учреждена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева, ей будут награждать в том числе наиболее отличившихся военнослужащих,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:13
2023-01-12T10:40
кемеровская область
кемерово
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Медаль Николая Масалова учреждена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева, ей будут награждать в том числе наиболее отличившихся военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в регионе учреждена медаль Николая Масалова. Награждаться ею будут граждане и организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни Кузбасса", – говорится в сообщении. Уточняется, что медаль Николая Масалова выполнена из медно-цинкового сплава и имеет форму круга диаметром 34 миллиметра с выпуклым буртиком с обеих сторон. На лицевой стороне рельефно изображен Монумент Воину-Освободителю, установленный в Кемерове в 2022 году. Прообразом памятника стал кузбассовец Николай Масалов, который в 1945 году спас немецкую девочку в Берлине. На оборотной стороне медали вдоль буртика расположены надписи "Николай Масалов" и "За доблесть", разделенные рельефными пятиконечными звездами. В центре композиции находится выпуклый прямоугольник, на котором гравируется порядковый номер медали. Покрыта она гальваническим серебром 999 пробы. Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой в цветах флага Кузбасса. Ширина ленты — 24 миллиметра. "Новая медаль — это уникальная региональная награда, дань памяти, благодарности и огромного уважения к героическому подвигу кузбассовцев. Ею будем награждать наиболее отличившихся военнослужащих и тех, кто активно помогает нашим ребятам. Мы чтим каждого, кто своим мужеством, трудом и самоотверженностью заслужил эту высокую награду", — цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что решение о награждении будет приниматься губернатором Кузбасса. Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области "О наградах".
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кемеровская область, кемерово, сергей цивилев
Кемеровская область, Кемерово, Сергей Цивилев
10:13 12.01.2023 (обновлено: 10:40 12.01.2023)
 

В Кузбассе учредили медаль Масалова для награждения отличившихся военных

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаМедаль Николая Масалова
Медаль Николая Масалова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Медаль Николая Масалова
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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Медаль Николая Масалова учреждена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева, ей будут награждать в том числе наиболее отличившихся военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в регионе учреждена медаль Николая Масалова. Награждаться ею будут граждане и организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни Кузбасса", – говорится в сообщении.
Уточняется, что медаль Николая Масалова выполнена из медно-цинкового сплава и имеет форму круга диаметром 34 миллиметра с выпуклым буртиком с обеих сторон. На лицевой стороне рельефно изображен Монумент Воину-Освободителю, установленный в Кемерове в 2022 году. Прообразом памятника стал кузбассовец Николай Масалов, который в 1945 году спас немецкую девочку в Берлине.
На оборотной стороне медали вдоль буртика расположены надписи "Николай Масалов" и "За доблесть", разделенные рельефными пятиконечными звездами. В центре композиции находится выпуклый прямоугольник, на котором гравируется порядковый номер медали. Покрыта она гальваническим серебром 999 пробы. Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой в цветах флага Кузбасса. Ширина ленты — 24 миллиметра.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 11:59
В Кемеровском округе заработала новая амбулатория
"Новая медаль — это уникальная региональная награда, дань памяти, благодарности и огромного уважения к героическому подвигу кузбассовцев. Ею будем награждать наиболее отличившихся военнослужащих и тех, кто активно помогает нашим ребятам. Мы чтим каждого, кто своим мужеством, трудом и самоотверженностью заслужил эту высокую награду", — цитирует пресс-служба Цивилева.
Уточняется, что решение о награждении будет приниматься губернатором Кузбасса. Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области "О наградах".
 
Кемеровская областьКемеровоСергей Цивилев
 
 
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