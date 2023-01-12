https://ria.ru/20230112/maori-1844462391.html
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть их реликвии
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть их реликвии - РИА Новости, 12.01.2023
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть их реликвии
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть реликвии, выставленные на торги, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:00
2023-01-12T18:00
2023-01-12T18:00
культура
новости культуры
новая зеландия
sotheby's
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть реликвии, выставленные на торги, пишет The Guardian.Сейчас в процессе продажи ряд предметов XVIII и XIX веков. Маори считают, что часть из них — таонга (сокровища). Аукцион завершится через неделю. Среди лотов резная дубина из зеленого камня поунаму. Вождь подарил ее британскому вице-адмиралу в 1886 году при условии, что она останется в семье этого человека. В племени указывают на то, что сейчас предмет уже в других руках, поэтому его должны вернуть, и надеются, что будущий покупатель рассмотрит возможность репатриации.У Маори сохранилось мало артефактов. Многие были утеряны из-за урабанизации, переселений и деятельности "охотников за сокровищами". В Новой Зеландии торговля культурными ценностями племени, созданными до 1980 года, регулируется правительством. Предметы нельзя вывозить за границу или продавать без специального разрешения. Но эти законы не распространяются на зарубежные юрисдикции.
https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, новая зеландия, sotheby's
Культура, Новости культуры, Новая Зеландия, Sotheby's
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть их реликвии
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть реликвии, выставленные на торги
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Новозеландское племя Маори призвало Sotheby's вернуть реликвии, выставленные на торги, пишет
The Guardian.
Сейчас в процессе продажи ряд предметов XVIII и XIX веков. Маори считают, что часть из них — таонга (сокровища).
Аукцион завершится через неделю. Среди лотов резная дубина из зеленого камня поунаму. Вождь подарил ее британскому вице-адмиралу в 1886 году при условии, что она останется в семье этого человека. В племени указывают на то, что сейчас предмет уже в других руках, поэтому его должны вернуть, и надеются, что будущий покупатель рассмотрит возможность репатриации.
У Маори сохранилось мало артефактов. Многие были утеряны из-за урабанизации, переселений и деятельности "охотников за сокровищами".
В Новой Зеландии торговля культурными ценностями племени, созданными до 1980 года, регулируется правительством. Предметы нельзя вывозить за границу или продавать без специального разрешения. Но эти законы не распространяются на зарубежные юрисдикции.