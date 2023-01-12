https://ria.ru/20230112/lyubimova-1844386708.html
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил - РИА Новости, 12.01.2023
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил
Культура отмены стала психологическим ударом, но тем не менее этот опыт "всех очень сплотил", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:02
2023-01-12T15:02
2023-01-12T15:02
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Культура отмены стала психологическим ударом, но тем не менее этот опыт "всех очень сплотил", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Потому что это годами выстроенные отношения, потому что музейный диалог между странами не прерывался никогда с советских времен… Да, действительно, это было шок. Да, действительно, помню, как мы работали с пандемийными мерами, мы точно так же сели, сказали: "Хорошо, нас не ждут в других странах, но нас очень ждут в регионах, может, мы куда-то не доехали, мы много куда не доехали", — сказала Любимова. Она добавила, что это был опыт, который "всех очень сплотил". "Несмотря на высказывания, несмотря на ряд уехавших деятелей искусства. Но те, кто остались, остались трудиться", — добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Россия
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил
Культура отмены была ударом и шоком, но этот опыт всех сплотил, заявила министр Любимова
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Культура отмены стала психологическим ударом, но тем не менее этот опыт "всех очень сплотил", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Потому что это годами выстроенные отношения, потому что музейный диалог между странами не прерывался никогда с советских времен… Да, действительно, это было шок. Да, действительно, помню, как мы работали с пандемийными мерами, мы точно так же сели, сказали: "Хорошо, нас не ждут в других странах, но нас очень ждут в регионах, может, мы куда-то не доехали, мы много куда не доехали", — сказала Любимова.
Она добавила, что это был опыт, который "всех очень сплотил".
"Несмотря на высказывания, несмотря на ряд уехавших деятелей искусства. Но те, кто остались, остались трудиться", — добавила она.