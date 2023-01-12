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Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230112/lyubimova-1844386708.html
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил - РИА Новости, 12.01.2023
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил
Культура отмены стала психологическим ударом, но тем не менее этот опыт "всех очень сплотил", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:02
2023-01-12T15:02
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Культура отмены стала психологическим ударом, но тем не менее этот опыт "всех очень сплотил", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Потому что это годами выстроенные отношения, потому что музейный диалог между странами не прерывался никогда с советских времен… Да, действительно, это было шок. Да, действительно, помню, как мы работали с пандемийными мерами, мы точно так же сели, сказали: "Хорошо, нас не ждут в других странах, но нас очень ждут в регионах, может, мы куда-то не доехали, мы много куда не доехали", — сказала Любимова. Она добавила, что это был опыт, который "всех очень сплотил". "Несмотря на высказывания, несмотря на ряд уехавших деятелей искусства. Но те, кто остались, остались трудиться", — добавила она.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Россия
15:02 12.01.2023
 
Любимова: культура отмены была ударом, но этот опыт всех сплотил

Культура отмены была ударом и шоком, но этот опыт всех сплотил, заявила министр Любимова

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Культура отмены стала психологическим ударом, но тем не менее этот опыт "всех очень сплотил", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Потому что это годами выстроенные отношения, потому что музейный диалог между странами не прерывался никогда с советских времен… Да, действительно, это было шок. Да, действительно, помню, как мы работали с пандемийными мерами, мы точно так же сели, сказали: "Хорошо, нас не ждут в других странах, но нас очень ждут в регионах, может, мы куда-то не доехали, мы много куда не доехали", — сказала Любимова.
Она добавила, что это был опыт, который "всех очень сплотил".
"Несмотря на высказывания, несмотря на ряд уехавших деятелей искусства. Но те, кто остались, остались трудиться", — добавила она.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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КультураНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваРоссия
 
 
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