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Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года - РИА Новости, 12.01.2023
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Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года - РИА Новости, 12.01.2023
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:27
2023-01-12T12:28
сергей лавров
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "18 января ориентировочно в 11 утра в пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги ушедшего года", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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сергей лавров, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:27 12.01.2023 (обновлено: 12:28 12.01.2023)
 
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года

Глава МИД Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по итогам 2022 года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"18 января ориентировочно в 11 утра в пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги ушедшего года", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:59
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января
 
Сергей ЛавровРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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