https://ria.ru/20230112/lavrov-1844352170.html

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года - РИА Новости, 12.01.2023

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:27

2023-01-12T12:27

2023-01-12T12:28

сергей лавров

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "18 января ориентировочно в 11 утра в пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги ушедшего года", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230112/lavrov-1844337243.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)