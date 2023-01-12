https://ria.ru/20230112/lavrov-1844352170.html
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года - РИА Новости, 12.01.2023
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:27
2023-01-12T12:27
2023-01-12T12:28
сергей лавров
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "18 января ориентировочно в 11 утра в пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги ушедшего года", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230112/lavrov-1844337243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:27 12.01.2023 (обновлено: 12:28 12.01.2023)
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2022 года
Глава МИД Лавров 18 января проведет ежегодную пресс-конференцию по итогам 2022 года