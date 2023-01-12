https://ria.ru/20230112/kuban-1844270862.html
На Кубани возбудили дело по факту смертельного ДТП с КамАЗом
На Кубани возбудили дело по факту смертельного ДТП с КамАЗом - РИА Новости, 12.01.2023
На Кубани возбудили дело по факту смертельного ДТП с КамАЗом
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадало 7 человек, а 1 пассажир погиб, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:32
2023-01-12T01:32
2023-01-12T01:42
происшествия
армавир
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадало 7 человек, а 1 пассажир погиб, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. Вечером в среду на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение автобуса с "Камазом". Предварительно, авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на "красный". В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Оба водителя и пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу. "По факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого 1 человек погиб и еще 7 пострадали возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, в числе пострадавших оказалась 8-летняя девочка. Ранее власти Армавира сообщили, что в реанимации находятся три человека, еще один человек пережил клиническую смерть после ДТП с автобусом. Водитель автобуса попал в медучреждение с травмой позвоночника, а водитель "Камаза" отделался ушибами. В настоящее время следователи выясняют вопросы соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20230111/dtp-1844266439.html
https://ria.ru/20221228/avariya-1842018116.html
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происшествия, армавир, россия, авто
Происшествия, Армавир, Россия, Авто
01:32 12.01.2023 (обновлено: 01:42 12.01.2023)
На Кубани возбудили дело по факту смертельного ДТП с КамАЗом
На Кубани возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом