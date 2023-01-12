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Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 12.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде на Крещение
Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 12.01.2023
Москвичам рассказали о погоде на Крещение
Ветреная погода, оттепель и мокрый снег с дождем прогнозируется в Москве на Крещение, сообщили на портале центра погоды "Фобос". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:18
2023-01-12T18:18
погода
общество
москва
праздник крещения господня
крещение господне
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ветреная погода, оттепель и мокрый снег с дождем прогнозируется в Москве на Крещение, сообщили на портале центра погоды "Фобос". Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) – праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан. "Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет. Предварительно, на Крещение прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник 16 января Московский регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона, а значит, интенсивность и время выпадения снегопадов увеличится. Минимальная температура – минус 2-7 градусов, максимальная – минус 4- плюс 1 градусов. Во вторник снегопады продолжатся. Под утро ожидается от 0 до минус 5 градусов, в светлое время суток – минус 2-плюс 3 градусов. Добавляется, что в среду станет еще на несколько градусов теплее, а осадки перейдут в смешанную фазу. При этом высота снежного покрова останется в диапазоне от 25 до 28 сантиметров, что соответствует норме середины зимы. "По долгосрочным прогнозам, во второй половине зимы сильных морозов на Русской равнине не ожидается, но волны умеренного холода, конечно, еще будут. В целом вторая часть текущего сезона окажется на 2–3 градуса теплее среднемесячной температуры. Вероятность повторения таких же жестких морозов, какие наблюдались на Рождество, минимальная", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230112/pokholodanie-1844286851.html
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погода, общество, москва, праздник крещения господня, крещение господне, россия, центр "фобос"
Погода, Общество, Москва, Праздник Крещения Господня, Крещение Господне, Россия, Центр "Фобос"
18:18 12.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде на Крещение

"Фобос": в Москве на Крещение ожидается ветреная погода, оттепель и мокрый снег с дождем

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ветреная погода, оттепель и мокрый снег с дождем прогнозируется в Москве на Крещение, сообщили на портале центра погоды "Фобос".
Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) – праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
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"Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет. Предварительно, на Крещение прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник 16 января Московский регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона, а значит, интенсивность и время выпадения снегопадов увеличится. Минимальная температура – минус 2-7 градусов, максимальная – минус 4- плюс 1 градусов. Во вторник снегопады продолжатся. Под утро ожидается от 0 до минус 5 градусов, в светлое время суток – минус 2-плюс 3 градусов.
Добавляется, что в среду станет еще на несколько градусов теплее, а осадки перейдут в смешанную фазу. При этом высота снежного покрова останется в диапазоне от 25 до 28 сантиметров, что соответствует норме середины зимы.
"По долгосрочным прогнозам, во второй половине зимы сильных морозов на Русской равнине не ожидается, но волны умеренного холода, конечно, еще будут. В целом вторая часть текущего сезона окажется на 2–3 градуса теплее среднемесячной температуры. Вероятность повторения таких же жестких морозов, какие наблюдались на Рождество, минимальная", - добавляется в сообщении.
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