https://ria.ru/20230112/kreschenie-1844476120.html

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 12.01.2023

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Ветреная погода, оттепель и мокрый снег с дождем прогнозируется в Москве на Крещение, сообщили на портале центра погоды "Фобос". РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:18

2023-01-12T18:18

2023-01-12T18:18

погода

общество

москва

праздник крещения господня

крещение господне

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ветреная погода, оттепель и мокрый снег с дождем прогнозируется в Москве на Крещение, сообщили на портале центра погоды "Фобос". Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) – праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан. "Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет. Предварительно, на Крещение прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник 16 января Московский регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона, а значит, интенсивность и время выпадения снегопадов увеличится. Минимальная температура – минус 2-7 градусов, максимальная – минус 4- плюс 1 градусов. Во вторник снегопады продолжатся. Под утро ожидается от 0 до минус 5 градусов, в светлое время суток – минус 2-плюс 3 градусов. Добавляется, что в среду станет еще на несколько градусов теплее, а осадки перейдут в смешанную фазу. При этом высота снежного покрова останется в диапазоне от 25 до 28 сантиметров, что соответствует норме середины зимы. "По долгосрочным прогнозам, во второй половине зимы сильных морозов на Русской равнине не ожидается, но волны умеренного холода, конечно, еще будут. В целом вторая часть текущего сезона окажется на 2–3 градуса теплее среднемесячной температуры. Вероятность повторения таких же жестких морозов, какие наблюдались на Рождество, минимальная", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230112/pokholodanie-1844286851.html

https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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