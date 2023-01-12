https://ria.ru/20230112/kosovo-1844451442.html

Канцлер Австрии заявил о поддержке Косово на пути вступления в Евросоюз

Канцлер Австрии заявил о поддержке Косово на пути вступления в Евросоюз - РИА Новости, 12.01.2023

Канцлер Австрии заявил о поддержке Косово на пути вступления в Евросоюз

Вена поддерживает Косово на пути вступления в ЕС и Совет Европы, заявил по итогам переговоров с премьер-министром самопровозглашенной республики Альбином Курти... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:09

2023-01-12T17:09

2023-01-12T17:11

в мире

карл нехаммер

альбин курти

косово

австрия

вена

евросоюз

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_c355ee1020205bb309ab5bbdbef568da.jpg

ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Вена поддерживает Косово на пути вступления в ЕС и Совет Европы, заявил по итогам переговоров с премьер-министром самопровозглашенной республики Альбином Курти канцлер Австрии Карл Нехаммер. "В Косово показали, что в значительной степени заинтересованы в том, чтобы стать частью европейской семьи. И поэтому Австрия поддерживает Косово на пути в ЕС, как и Западные Балканы в целом. Поэтому Австрия также поддерживает усилия Косово относительно Совета Европы. Мы знаем, что в ЕС нет единства по этому вопросу", - сказал Нехаммер, добавив, что в этой связи особенно важно предложение Австрии "стать мостом" между Приштиной и Брюсселем и "найти путь" переубедить воздерживающихся. "В 2024 году мы станем свидетелями либерализации визового обмена с Косово, это стало возможным благодаря строгой проверке. И правительство, и ведомства в Косово прошли ее убедительно", - добавил Нехаммер. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в середине декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В Брюсселе изучат заявку самопровозглашенной республики на вступление в ЕС в начале 2023 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.

https://ria.ru/20230108/kosovo-1843471196.html

https://ria.ru/20230110/energetika-1843903979.html

косово

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, карл нехаммер, альбин курти, косово, австрия, вена, евросоюз, совет европы, совет евросоюза