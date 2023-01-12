https://ria.ru/20230112/konventsiya-1844466283.html

Эстония отказалась выходить из конвенции о запрещении противопехотных мин

Эстония отказалась выходить из конвенции о запрещении противопехотных мин - РИА Новости, 12.01.2023

Эстония отказалась выходить из конвенции о запрещении противопехотных мин

Парламент Эстонии в четверг проголосовал за исключение из парламентского производства законопроекта о денонсации Оттавской конвенции конвенции, запрещающей... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:52

2023-01-12T17:52

2023-01-12T18:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии в четверг проголосовал за исключение из парламентского производства законопроекта о денонсации Оттавской конвенции конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. Группа депутатов в ноябре прошлого года представила парламенту законопроект о выходе из конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет обороноспособность Эстонии в свете событий на Украине. "Законопроект был отклонен в первом чтении по предложению фракции Реформистской партии, которое поддержали 30 депутатов парламента. Против проголосовал 21 депутат, включая представителей Консервативной народной партии и четырех депутатов от партии Isamaa", - говорится в сообщении. Ранее министерство обороны республики дало отрицательную оценку этой инициативе, отметив, что противопехотные мины не дали бы Эстонии существенного преимущественного в сдерживании противника, затруднив при этом привлечение союзников к участию в обороне страны. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834371428.html

https://ria.ru/20221117/mina-1832351308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, украина, оттава