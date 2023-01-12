17:52 12.01.2023 (обновлено: 18:00 12.01.2023)
Эстония отказалась выходить из конвенции о запрещении противопехотных мин
Парламент Эстонии проголосовал против выхода из конвенции о запрещении противопехотных мин
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии в четверг проголосовал за исключение из парламентского производства законопроекта о денонсации Оттавской конвенции конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
Группа депутатов в ноябре прошлого года представила парламенту законопроект о выходе из конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет обороноспособность Эстонии в свете событий на Украине.
"Законопроект был отклонен в первом чтении по предложению фракции Реформистской партии, которое поддержали 30 депутатов парламента. Против проголосовал 21 депутат, включая представителей Консервативной народной партии и четырех депутатов от партии Isamaa", - говорится в сообщении.
Ранее министерство обороны республики дало отрицательную оценку этой инициативе, отметив, что противопехотные мины не дали бы Эстонии существенного преимущественного в сдерживании противника, затруднив при этом привлечение союзников к участию в обороне страны.
Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.
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