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ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины - РИА Новости, 12.01.2023
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ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины
ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины - РИА Новости, 12.01.2023
ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины
Еврокомиссия позитивно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:15
2023-01-12T15:15
эстония
украина
еврокомиссия
в мире
кристиан виганд
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Еврокомиссия позитивно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Виганд. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на конфискацию российских активов, считает их нелегитимной мерой или попросту воровством. "Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - сказал Виганд, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕС на соответствующие планы Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин говорил РИА Новости, что сумма замороженных российских активов в Эстонии "незначительная", составляет порядка 20 миллионов евро, но важен прецедент.
https://ria.ru/20230110/yanukovich-1844005653.html
https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801739648.html
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эстония, украина, еврокомиссия, в мире, кристиан виганд, санкции в отношении россии, россия
Эстония, Украина, Еврокомиссия, В мире, Кристиан Виганд, Санкции в отношении России, Россия
15:15 12.01.2023
 
ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины

ЕК позитивно оценила планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Еврокомиссия позитивно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на конфискацию российских активов, считает их нелегитимной мерой или попросту воровством.
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10 января, 22:25
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"Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - сказал Виганд, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕС на соответствующие планы Эстонии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин говорил РИА Новости, что сумма замороженных российских активов в Эстонии "незначительная", составляет порядка 20 миллионов евро, но важен прецедент.
Яхта Amadea, принадлежащая, предположительно, находящемуся под санкциями российскому миллиардеру, в гавани Гонолулу (Гавайи, США) - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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"Равносильно войне". Чем Россия ответит на конфискацию активов
 
ЭстонияУкраинаЕврокомиссияВ миреКристиан ВигандСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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