https://ria.ru/20230112/konfiskatsiya-1844412932.html

ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины

ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины - РИА Новости, 12.01.2023

ЕК поддержала планы Эстонии конфисковать российские активы в пользу Украины

Еврокомиссия позитивно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:15

2023-01-12T15:15

2023-01-12T15:15

эстония

украина

еврокомиссия

в мире

кристиан виганд

санкции в отношении россии

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Еврокомиссия позитивно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Виганд. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на конфискацию российских активов, считает их нелегитимной мерой или попросту воровством. "Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - сказал Виганд, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕС на соответствующие планы Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин говорил РИА Новости, что сумма замороженных российских активов в Эстонии "незначительная", составляет порядка 20 миллионов евро, но важен прецедент.

https://ria.ru/20230110/yanukovich-1844005653.html

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801739648.html

эстония

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, украина, еврокомиссия, в мире, кристиан виганд, санкции в отношении россии, россия