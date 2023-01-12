СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме
СБУ заочно предъявила обвинения пятерым жителям Херсонской области в коллаборационизме
© Фото : СБУСотрудник СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым жителям Херсонской области.
"Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые находятся на временно захваченной части юга Украины. Они добровольно вступили в "главное управление МВД Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По материалам службы, речь идет о руководителе финансового отдела, инспекторе штаба, инспекторе Суворовского районного управления, оперуполномоченном отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних, дежурном изолятора временного содержания. Имена подозреваемых в службе не указывают. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в коллаборационной деятельности, обвинительный акт направлен в суд. В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
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