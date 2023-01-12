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СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме - РИА Новости, 12.01.2023
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СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме
СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме - РИА Новости, 12.01.2023
СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым жителям Херсонской области. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:10
2023-01-12T19:10
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым жителям Херсонской области. "Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые находятся на временно захваченной части юга Украины. Они добровольно вступили в "главное управление МВД Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По материалам службы, речь идет о руководителе финансового отдела, инспекторе штаба, инспекторе Суворовского районного управления, оперуполномоченном отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних, дежурном изолятора временного содержания. Имена подозреваемых в службе не указывают. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в коллаборационной деятельности, обвинительный акт направлен в суд. В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности. За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России
https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html
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владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины
Владимир Путин, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины
19:10 12.01.2023
 
СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме

СБУ заочно предъявила обвинения пятерым жителям Херсонской области в коллаборационизме

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым жителям Херсонской области.
"Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые находятся на временно захваченной части юга Украины. Они добровольно вступили в "главное управление МВД Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По материалам службы, речь идет о руководителе финансового отдела, инспекторе штаба, инспекторе Суворовского районного управления, оперуполномоченном отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних, дежурном изолятора временного содержания. Имена подозреваемых в службе не указывают. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в коллаборационной деятельности, обвинительный акт направлен в суд. В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России
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