https://ria.ru/20230112/kollaboratsionizm-1844485282.html

СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме

СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме - РИА Новости, 12.01.2023

СБУ обвинила пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым жителям Херсонской области. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:10

2023-01-12T19:10

2023-01-12T19:10

владимир путин

россия

украина

луганская народная республика

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме пятерым жителям Херсонской области. "Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских приспешников, которые находятся на временно захваченной части юга Украины. Они добровольно вступили в "главное управление МВД Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По материалам службы, речь идет о руководителе финансового отдела, инспекторе штаба, инспекторе Суворовского районного управления, оперуполномоченном отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних, дежурном изолятора временного содержания. Имена подозреваемых в службе не указывают. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в коллаборационной деятельности, обвинительный акт направлен в суд. В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности. За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России

https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html

https://ria.ru/20221115/kollaboratsionizm-1831648044.html

россия

украина

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владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины