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Власти Китая высказались о международном туризме - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/kitay-1844412353.html
Власти Китая высказались о международном туризме
Власти Китая высказались о международном туризме - РИА Новости, 13.01.2023
Власти Китая высказались о международном туризме
Китай готов вместе с другими странами создавать условия для международного туризма, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-12T15:56
2023-01-13T15:07
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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай готов вместе с другими странами создавать условия для международного туризма, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. "На протяжении долгих лет Китай был одним из главных направлений международного туризма, создавая большие преимущества для индустрии", - сказала Шу Цзюэтин. По ее словам, c 8 января Китай начал осуществлять меры по оптимизации миграционной политики, после чего заметно вырос спрос на въездной туризм. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
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туризм, туристы, новости - туризм, китай
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Китай
15:56 12.01.2023 (обновлено: 15:07 13.01.2023)
 
Власти Китая высказались о международном туризме

Минкоммерции КНР: Китай готов создавать условия для международного туризма

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы фотографируются в Запретном городе
Туристы фотографируются в Запретном городе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай готов вместе с другими странами создавать условия для международного туризма, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
"На протяжении долгих лет Китай был одним из главных направлений международного туризма, создавая большие преимущества для индустрии", - сказала Шу Цзюэтин.
По ее словам, c 8 января Китай начал осуществлять меры по оптимизации миграционной политики, после чего заметно вырос спрос на въездной туризм.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
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