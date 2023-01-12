https://ria.ru/20230112/kitay-1844412353.html

Власти Китая высказались о международном туризме

Власти Китая высказались о международном туризме - РИА Новости, 13.01.2023

Власти Китая высказались о международном туризме

Китай готов вместе с другими странами создавать условия для международного туризма, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-12T15:56

2023-01-12T15:56

2023-01-13T15:07

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай готов вместе с другими странами создавать условия для международного туризма, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. "На протяжении долгих лет Китай был одним из главных направлений международного туризма, создавая большие преимущества для индустрии", - сказала Шу Цзюэтин. По ее словам, c 8 января Китай начал осуществлять меры по оптимизации миграционной политики, после чего заметно вырос спрос на въездной туризм. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, китай