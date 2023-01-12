https://ria.ru/20230112/khabarovsk-1844276171.html

В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам

В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам - РИА Новости, 12.01.2023

В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам

Пособник международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осужден на восемь лет колонии в Хабаровске, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T05:17

2023-01-12T05:17

2023-01-12T05:17

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg

ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Пособник международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осужден на восемь лет колонии в Хабаровске, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным управления ФСБ, 20-летний выходец из одной из среднеазиатских республик в июне прошлого года финансировал террористов из этой группировки, приобретая им экипировку. Было заведено дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Козибоев Ж.А. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет (два года в тюрьме, остальные в колонии строго режима)", - информирует региональное УФСБ.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815297074.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)