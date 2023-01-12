https://ria.ru/20230112/khabarovsk-1844276171.html
В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам
В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам - РИА Новости, 12.01.2023
В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам
Пособник международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осужден на восемь лет колонии в Хабаровске, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T05:17
2023-01-12T05:17
2023-01-12T05:17
происшествия
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ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Пособник международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осужден на восемь лет колонии в Хабаровске, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным управления ФСБ, 20-летний выходец из одной из среднеазиатских республик в июне прошлого года финансировал террористов из этой группировки, приобретая им экипировку. Было заведено дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Козибоев Ж.А. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет (два года в тюрьме, остальные в колонии строго режима)", - информирует региональное УФСБ.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815297074.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровске осудили иностранца за содействие террористам
В Хабаровске осудили на восемь лет иностранца за содействие террористической организации