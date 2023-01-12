https://ria.ru/20230112/kapremont-1844452848.html

Специалисты приступили к капремонту Краснопресненского путепровода в Москве

Специалисты приступили к капремонту Краснопресненского путепровода в Москве - РИА Новости, 12.01.2023

Специалисты приступили к капремонту Краснопресненского путепровода в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:25

2023-01-12T17:25

2023-01-12T17:25

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы проведут в две очереди с частичным ограничением движения. Из восьми полос будут работать по две в каждом направлении. В зоне ремонта выставлены ограждения, размещены информационные щиты и временные дорожные знаки. "В рамках проекта заменим все 180 железобетонных балок сооружения, деформационные швы, отремонтируем промежуточные опоры и устои. Запланирован ремонт эстакады-съезда на улицу Брянский пост. На подходах к путепроводу, проезжей части и тротуарах обновим асфальтовое покрытие, приведем в порядок лестничные сходы, перильные ограждения и гранитную облицовку, на финальном этапе установим около 30 энергоэффективных фонарей", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что капремонт Краснопресненского путепровода будет завершен в 2024 году.

https://ria.ru/20221027/puteprovod-1827259033.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы