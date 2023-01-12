Специалисты приступили к капремонту Краснопресненского путепровода в Москве
Краснопресненский путепровод в Москве
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Сооружению необходим капитальный ремонт из-за коррозии арматуры железобетонных конструкций, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что работы проведут в две очереди с частичным ограничением движения. Из восьми полос будут работать по две в каждом направлении. В зоне ремонта выставлены ограждения, размещены информационные щиты и временные дорожные знаки.
"В рамках проекта заменим все 180 железобетонных балок сооружения, деформационные швы, отремонтируем промежуточные опоры и устои. Запланирован ремонт эстакады-съезда на улицу Брянский пост. На подходах к путепроводу, проезжей части и тротуарах обновим асфальтовое покрытие, приведем в порядок лестничные сходы, перильные ограждения и гранитную облицовку, на финальном этапе установим около 30 энергоэффективных фонарей", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что капремонт Краснопресненского путепровода будет завершен в 2024 году.