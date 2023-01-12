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В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией - РИА Новости, 12.01.2023
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В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией
В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией - РИА Новости, 12.01.2023
В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией
Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:40
2023-01-12T16:18
белоруссия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
союзное государство
олег салюков
валерий герасимов
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram."Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в публикации.Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства.На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным задействовать региональную группировку войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в ней составит чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые бойцы начали прибывать из России в Белоруссию, в их числе — авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.
https://ria.ru/20221102/voyska-1828622249.html
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белоруссия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство, олег салюков, валерий герасимов, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Союзное государство, Олег Салюков, Валерий Герасимов, Александр Лукашенко, В мире
15:40 12.01.2023 (обновлено: 16:18 12.01.2023)
 
В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

Главком Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлавнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков. Архивное фото
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МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.
"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в публикации.
Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства.
На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.
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В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным задействовать региональную группировку войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.
В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в ней составит чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые бойцы начали прибывать из России в Белоруссию, в их числе — авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.
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