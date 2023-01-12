15:40 12.01.2023 (обновлено: 16:18 12.01.2023)
В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией
Главком Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлавнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков. Архивное фото
МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.
"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в публикации.
Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства.
На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.
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Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным задействовать региональную группировку войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.
В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в ней составит чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые бойцы начали прибывать из России в Белоруссию, в их числе — авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.
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