https://ria.ru/20230112/inspektsiya-1844422213.html

В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией - РИА Новости, 12.01.2023

В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:40

2023-01-12T15:40

2023-01-12T16:18

белоруссия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

союзное государство

олег салюков

валерий герасимов

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram."Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в публикации.Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства.На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным задействовать региональную группировку войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в ней составит чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые бойцы начали прибывать из России в Белоруссию, в их числе — авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.

https://ria.ru/20221102/voyska-1828622249.html

https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html

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белоруссия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство, олег салюков, валерий герасимов, александр лукашенко, в мире