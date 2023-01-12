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В Индии усилили меры безопасности в аэропортах - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/indiya-1844330535.html
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах - РИА Новости, 12.01.2023
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах
Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:08
2023-01-12T14:08
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня Республики, сообщает издание Hindu. "Согласно источникам в полиции, высокий уровень тревоги был объявлен в связи с полученной от спецслужб рекомендацией об усилении безопасности в аэропортах. Помимо строгих мер контроля доступа, было приказано разместить группы быстрого реагирования на выгодных позициях и усилить патрулирование вблизи аэропортов", – сообщает издание. Правоохранительные органы должны проявлять повышенную бдительность на всех объектах гражданской авиации, таких как аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэродромы, базы ВВС, вертолетные площадки, летные школы и центры авиационной подготовки. В частности, в качестве меры предосторожности власти аэропортов запретят въезд посетителям в терминалы с 20 по 30 января, сообщает издание.
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туризм, туристы, новости - туризм, индия, аэропорты, куда можно лететь
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Индия, Аэропорты, куда можно лететь
14:08 12.01.2023
 
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах

Власти Индии усилили меры безопасности в аэропортах в преддверии Дня Республики

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Manish Swarup
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня Республики, сообщает издание Hindu.
"Согласно источникам в полиции, высокий уровень тревоги был объявлен в связи с полученной от спецслужб рекомендацией об усилении безопасности в аэропортах. Помимо строгих мер контроля доступа, было приказано разместить группы быстрого реагирования на выгодных позициях и усилить патрулирование вблизи аэропортов", – сообщает издание.
Правоохранительные органы должны проявлять повышенную бдительность на всех объектах гражданской авиации, таких как аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэродромы, базы ВВС, вертолетные площадки, летные школы и центры авиационной подготовки. В частности, в качестве меры предосторожности власти аэропортов запретят въезд посетителям в терминалы с 20 по 30 января, сообщает издание.
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