https://ria.ru/20230112/indiya-1844330535.html

В Индии усилили меры безопасности в аэропортах

В Индии усилили меры безопасности в аэропортах - РИА Новости, 12.01.2023

В Индии усилили меры безопасности в аэропортах

Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:08

2023-01-12T14:08

2023-01-12T14:08

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня Республики, сообщает издание Hindu. "Согласно источникам в полиции, высокий уровень тревоги был объявлен в связи с полученной от спецслужб рекомендацией об усилении безопасности в аэропортах. Помимо строгих мер контроля доступа, было приказано разместить группы быстрого реагирования на выгодных позициях и усилить патрулирование вблизи аэропортов", – сообщает издание. Правоохранительные органы должны проявлять повышенную бдительность на всех объектах гражданской авиации, таких как аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэродромы, базы ВВС, вертолетные площадки, летные школы и центры авиационной подготовки. В частности, в качестве меры предосторожности власти аэропортов запретят въезд посетителям в терминалы с 20 по 30 января, сообщает издание.

https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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