https://ria.ru/20230112/indiya-1844330535.html
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах - РИА Новости, 12.01.2023
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах
Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:08
2023-01-12T14:08
2023-01-12T14:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня Республики, сообщает издание Hindu. "Согласно источникам в полиции, высокий уровень тревоги был объявлен в связи с полученной от спецслужб рекомендацией об усилении безопасности в аэропортах. Помимо строгих мер контроля доступа, было приказано разместить группы быстрого реагирования на выгодных позициях и усилить патрулирование вблизи аэропортов", – сообщает издание. Правоохранительные органы должны проявлять повышенную бдительность на всех объектах гражданской авиации, таких как аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэродромы, базы ВВС, вертолетные площадки, летные школы и центры авиационной подготовки. В частности, в качестве меры предосторожности власти аэропортов запретят въезд посетителям в терминалы с 20 по 30 января, сообщает издание.
https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, индия, аэропорты, куда можно лететь
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Индия, Аэропорты, куда можно лететь
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах
Власти Индии усилили меры безопасности в аэропортах в преддверии Дня Республики
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости.
Бюро безопасности гражданской авиации Индии призвало усилить меры по борьбе с терроризмом и саботажем во всех аэропортах страны в преддверии празднования Дня Республики, сообщает
издание Hindu.
"Согласно источникам в полиции, высокий уровень тревоги был объявлен в связи с полученной от спецслужб рекомендацией об усилении безопасности в аэропортах. Помимо строгих мер контроля доступа, было приказано разместить группы быстрого реагирования на выгодных позициях и усилить патрулирование вблизи аэропортов", – сообщает издание.
Правоохранительные органы должны проявлять повышенную бдительность на всех объектах гражданской авиации, таких как аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэродромы, базы ВВС, вертолетные площадки, летные школы и центры авиационной подготовки. В частности, в качестве меры предосторожности власти аэропортов запретят въезд посетителям в терминалы с 20 по 30 января, сообщает издание.