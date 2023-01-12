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Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/gumkoridor-1844315269.html
Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора
Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом создание гуманитарного коридора,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:03
2023-01-12T11:03
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
общество
украина
россия
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом создание гуманитарного коридора, так как вопросы стратегического характера обсуждаются министерствами оборон двух стран. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. "Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было", - сказала Москалькова журналистам. По ее словам, стороны обсудили вопросы возвращения раненых по схеме по полной репатриации, как это определено в Женевской Конвенции, об эвакуации гражданских лиц, о взаимном возвращении на родину тех, кто совершили административные правонарушения или по суду подлежат выдворению и находятся сейчас в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих эвакуации. "Мы не ставили такой вопрос. Потому, что вопросы глобального, стратегического характера вырабатываются и обсуждаются министерствами обороны РФ и Украины. Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно", - ответила Москалькова на вопрос о вероятности создания гуманитарного коридора.
https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844157805.html
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татьяна москалькова, общество, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Общество, Украина, Россия
11:03 12.01.2023
 
Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора

Омбудсмен Москалькова не обсуждала с украинским коллегой создание гуманитарного коридора

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкДмитрий Лубинец, Шереф Малкоч, Мустафа Шентоп и Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
Дмитрий Лубинец, Шереф Малкоч, Мустафа Шентоп и Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Дмитрий Лубинец, Шереф Малкоч, Мустафа Шентоп и Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом создание гуманитарного коридора, так как вопросы стратегического характера обсуждаются министерствами оборон двух стран.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.
"Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было", - сказала Москалькова журналистам.
По ее словам, стороны обсудили вопросы возвращения раненых по схеме по полной репатриации, как это определено в Женевской Конвенции, об эвакуации гражданских лиц, о взаимном возвращении на родину тех, кто совершили административные правонарушения или по суду подлежат выдворению и находятся сейчас в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих эвакуации.
"Мы не ставили такой вопрос. Потому, что вопросы глобального, стратегического характера вырабатываются и обсуждаются министерствами обороны РФ и Украины. Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно", - ответила Москалькова на вопрос о вероятности создания гуманитарного коридора.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:39
Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаОбществоУкраинаРоссия
 
 
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