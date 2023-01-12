https://ria.ru/20230112/golovchenko-1844691913.html
Головченко уверен, что Минск и Москва договорятся о нефтегазовом рынке
Головченко уверен, что Минск и Москва договорятся о нефтегазовом рынке - РИА Новости, 13.01.2023
Головченко уверен, что Минск и Москва договорятся о нефтегазовом рынке
Премьер Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что Минск и Москва смогут определить принципы создания общего рынка нефти и газа, но признал, что... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-12T14:11
2023-01-12T14:11
2023-01-13T17:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
роман головченко
нефть
природный газ
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что Минск и Москва смогут определить принципы создания общего рынка нефти и газа, но признал, что работа по соответствующей теме в рамках Союзного государства "идет более вязко". "Мы продвигаемся неплохо по всем программам (по углублению экономической интеграции с РФ – ред.). Семь из них выполнены полностью. Более вязко идет работа по энергетическим программам. Мы изначально это знали и были к этому готовы", - цитирует премьера госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. По его словам, "здесь вопрос в основополагающих, институциональных подходах к тому, как должны функционировать объединенные рынки, допустим, газа и нефти". "Мы все равно завершим эту работу", - заявил белорусский премьер. Головченко рассказал, что сейчас Белоруссия и Россия ведут переговоры "о некой системе, которая будет работать в дальнейшем (в части отношений двух стран в энергетической сфере – ред.) и не будет требовать, допустим, ежегодного или каждые три года уточнения каких-то параметров". Премьер-министр напомнил, что работа над союзными программами в части налогообложения и таможенного регулирования тоже шла непросто, но в итоге они реализованы. Так же будет и с энергетическими программами, убежден он. "Работа по налоговым и таможенным картам тоже была сложной. Когда мы к ней приступали, то вопросов и неясностей было гораздо больше, чем ответов. Но на сегодня можно констатировать: договор по косвенным налогам подписан, сегодня об этом подробно доложено главе государства, в том числе о том, что вполне ощутимые финансовые результаты получила Беларусь от реализации мероприятий, заложенных в этот договор", - сказал Головченко. Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утвердил 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. По оценке белорусской стороны, около 70% мероприятий этих союзных программ уже выполнены.
https://ria.ru/20221219/andreychenko-1839800248.html
https://ria.ru/20230111/obrazovanie-1844012912.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, белоруссия, роман головченко, нефть, природный газ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Роман Головченко, Нефть, Природный газ
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что Минск и Москва смогут определить принципы создания общего рынка нефти и газа, но признал, что работа по соответствующей теме в рамках Союзного государства "идет более вязко".
"Мы продвигаемся неплохо по всем программам (по углублению экономической интеграции с РФ – ред.). Семь из них выполнены полностью. Более вязко идет работа по энергетическим программам. Мы изначально это знали и были к этому готовы", - цитирует премьера госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
По его словам, "здесь вопрос в основополагающих, институциональных подходах к тому, как должны функционировать объединенные рынки, допустим, газа и нефти". "Мы все равно завершим эту работу", - заявил белорусский премьер.
Головченко рассказал, что сейчас Белоруссия и Россия ведут переговоры "о некой системе, которая будет работать в дальнейшем (в части отношений двух стран в энергетической сфере – ред.) и не будет требовать, допустим, ежегодного или каждые три года уточнения каких-то параметров".
Премьер-министр напомнил, что работа над союзными программами в части налогообложения и таможенного регулирования тоже шла непросто, но в итоге они реализованы. Так же будет и с энергетическими программами, убежден он.
"Работа по налоговым и таможенным картам тоже была сложной. Когда мы к ней приступали, то вопросов и неясностей было гораздо больше, чем ответов. Но на сегодня можно констатировать: договор по косвенным налогам подписан, сегодня об этом подробно доложено главе государства, в том числе о том, что вполне ощутимые финансовые результаты получила Беларусь от реализации мероприятий, заложенных в этот договор", - сказал Головченко.
Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утвердил 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. По оценке белорусской стороны, около 70% мероприятий этих союзных программ уже выполнены.