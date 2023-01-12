https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844435753.html
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января - РИА Новости, 12.01.2023
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января
Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:27
2023-01-12T16:27
2023-01-12T16:27
экономика
андрей турчак
единая россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение сетей в границах земельных участков, а также расширению категорий льготников, где это необходимо, должно быть выполнено к 15 января, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Турчак отметил, что в стране до сих пор есть регионы, которые не приняли решения, отраженные в поручении президента. "У нас по-прежнему есть регионы, которые в красной зоне по нашей совместной оценке с Газпромом, с Минэнерго, с руководителем федерального штаба Александром Владимировичем Новаком - те, кто до сих пор не принял решение, отраженное в поручении президента", - сказал он и призвал выполнить обязательства и отчитаться об их выполнении 15 января.
https://ria.ru/20221222/gazifikatsiya-1840669951.html
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экономика, андрей турчак, единая россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, россия, владимир путин
Экономика, Андрей Турчак, Единая Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром, Россия, Владимир Путин
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января
Турчак призвал выполнить поручение Путина по социальной газификации к 15 января