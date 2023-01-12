https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844435753.html

Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января

Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января - РИА Новости, 12.01.2023

Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января

Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:27

2023-01-12T16:27

2023-01-12T16:27

экономика

андрей турчак

единая россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение сетей в границах земельных участков, а также расширению категорий льготников, где это необходимо, должно быть выполнено к 15 января, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Турчак отметил, что в стране до сих пор есть регионы, которые не приняли решения, отраженные в поручении президента. "У нас по-прежнему есть регионы, которые в красной зоне по нашей совместной оценке с Газпромом, с Минэнерго, с руководителем федерального штаба Александром Владимировичем Новаком - те, кто до сих пор не принял решение, отраженное в поручении президента", - сказал он и призвал выполнить обязательства и отчитаться об их выполнении 15 января.

https://ria.ru/20221222/gazifikatsiya-1840669951.html

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экономика, андрей турчак, единая россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, россия, владимир путин