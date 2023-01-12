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Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января - РИА Новости, 12.01.2023
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Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января - РИА Новости, 12.01.2023
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января
Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:27
2023-01-12T16:27
экономика
андрей турчак
единая россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение сетей в границах земельных участков, а также расширению категорий льготников, где это необходимо, должно быть выполнено к 15 января, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Турчак отметил, что в стране до сих пор есть регионы, которые не приняли решения, отраженные в поручении президента. "У нас по-прежнему есть регионы, которые в красной зоне по нашей совместной оценке с Газпромом, с Минэнерго, с руководителем федерального штаба Александром Владимировичем Новаком - те, кто до сих пор не принял решение, отраженное в поручении президента", - сказал он и призвал выполнить обязательства и отчитаться об их выполнении 15 января.
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экономика, андрей турчак, единая россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, россия, владимир путин
Экономика, Андрей Турчак, Единая Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром, Россия, Владимир Путин
16:27 12.01.2023
 
Турчак призвал выполнить поручение по социальной газификации к 15 января

Турчак призвал выполнить поручение Путина по социальной газификации к 15 января

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по введению по всей стране компенсации в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение сетей в границах земельных участков, а также расширению категорий льготников, где это необходимо, должно быть выполнено к 15 января, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Коллеги... давайте мы дискуссию на эту тему прекратим и 15 числом отчитаемся в федеральный штаб о выполнении поручения президента", - сказал Турчак на совещании по вопросам реализации инициатив "Единой России" по социальной газификации субъектов РФ.
Турчак отметил, что в стране до сих пор есть регионы, которые не приняли решения, отраженные в поручении президента.
"У нас по-прежнему есть регионы, которые в красной зоне по нашей совместной оценке с Газпромом, с Минэнерго, с руководителем федерального штаба Александром Владимировичем Новаком - те, кто до сих пор не принял решение, отраженное в поручении президента", - сказал он и призвал выполнить обязательства и отчитаться об их выполнении 15 января.
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 20:06Новости Подмосковья
В МО расширили список льготников, претендующих на бесплатную газификацию
 
ЭкономикаАндрей ТурчакЕдиная РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромРоссияВладимир Путин
 
 
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